Une chercheuse française identifie une molécule qui permettrait de détecter les cancers à l'odeur

Pauline Poinot, chercheuse française, a identifié une molécule qui permettrait de savoir si une personne est atteinte d’un cancer, simplement en sentant son odeur. Une technologie révolutionnaire.

La recherche contre le cancer est toujours aussi active. Il y a quelques jours, un chercheur espagnol a réussi à éradiquer le cancer du pancréas chez une souris grâce à un traitement révolutionnaire. En octobre dernier, des scientifiques ont découvert que le venin d’un scorpion était capable de soigner l’un des cancers les plus mortels au monde.

S’il existe des méthodes pour soigner les cancers, d’autres permettent de les détecter rapidement. C’est sur quoi travaille Pauline Poinot, une chercheuse originaire de Poitiers.

Le cancer a une odeur

Pauline Poinot a identifié une molécule odorante qui pourrait aider à détecter et à diagnostiquer les cancers rapidement. En effet, les tumeurs cancéreuses auraient une odeur et il serait possible, si l’étude de Pauline Poinot fonctionne, de détecter la présence de tumeurs cancéreuses chez une personne simplement en sentant son odeur.

“Les odeurs de ces cellules malignes peuvent se retrouver dans l’haleine, dans sa sueur ou dans ses urines. L’hypothèse de travail est partie de là : comme les cellules cancéreuses ont un métabolisme différent des cellules saines, elles ont une odeur qui leur est propre et donc on peut potentiellement la détecter à l’extérieur. Notre idée est d’essayer de faire générer une odeur aux tumeurs et donc à la personne qui est malade. Cette odeur sera toujours la même, quelle que soit la tumeur solide qu’on ira détecter”, a expliqué Pauline Poinot à France Bleu.

Une prise en charge rapide

Pour cela, les chercheurs utilisent de l’éthanol, une molécule facile à identifier par prise de sang, que l’on retrouve dans l’haleine. La molécule est injectée en petite quantité dans le corps du patient pour qu’elle devienne odorante en cas de contact avec une tumeur cancéreuse, ou mélangée à une prise de sang.

“L’idée, c’est de faire générer une odeur aux patients qui ont un cancer. On va injecter une molécule qu’on appelle une molécule sonde au patient : si la personne a une tumeur, cette molécule va se transformer en odeur à son contact, et on va retrouver cette odeur dans l’haleine du patient”, a expliqué Pauline Poinot à Radio France.

Des premiers tests sur des animaux ont été effectués et une étude clinique va débuter au CHU de Poitiers. L’objectif des chercheurs est ensuite de créer une odeur propre à chaque cancer comme le cancer du sein, du poumon ou du pancréas, les trois maladies les plus courantes.

Cette méthode permettrait de diagnostiquer rapidement un cancer et de le prendre en charge immédiatement via un test efficace et pas cher. Si l’étude est concluante, il faudra attendre encore quatre à cinq ans avant de pouvoir se procurer ce test révolutionnaire.