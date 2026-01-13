Ruinée et atteinte d'un cancer incurable à 28 ans, elle lance une cagnotte pour payer ses funérailles et mettre ses enfants à l'abri

Par |

Kaylin Gawf et son fils âgé de 6 ans

À seulement 28 ans, Kaylin Gawf, une maman célibataire américaine, est atteinte d’un cancer en phase terminale. Faute de moyens financiers, elle a lancé une cagnotte en ligne pour payer ses propres funérailles.

Un dernier geste déchirant.

Comme n’importe quelle maman, Kaylin Gawf, 28 ans, aimerait voir ses enfants grandir, mais le destin en a décidé autrement.

Depuis trois ans, cette mère célibataire originaire de l’Oklahoma (États-Unis) se bat contre un cancer du sein métastatique. Aujourd’hui, il ne lui reste plus que quelques mois à vivre.

Kaylin Gawf et ses deux enfantsCrédit Photo : GoFundMe

Elle lance une cagnotte en ligne…

Alors que ses jours sont comptés, la jeune femme a lancé une cagnotte en ligne le 2 janvier 2026.

Comme elle le précise sur la description de la page GoFundMe, les dons récoltés lui permettront de financer ses propres funérailles. L’argent vise aussi à payer les soins palliatifs à l’hospice.

À travers cet acte, la patiente espère mettre sa fille Jace, neuf ans, et son fils Memphis, six ans, à l’abri du besoin.

Kaylin Gawf et sa fille de 9 ansCrédit Photo : GoFundMe

« C'est la chose la plus difficile à laquelle j'ai jamais été confrontée. Ma plus grande peur n'est pas de mourir, mais de laisser mes enfants dans la douleur, le stress (… )», a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :

« Je ne suis vraiment pas prête à les quitter pour l'instant, mais je veux faire tout ce que je peux pour les protéger et leur faciliter l'avenir, même quand je ne serai plus là ».

Selon ses propres mots, Kaylin refuse d’être un « fardeau financier » pour ses proches.

… et récolte une somme très importante

Outre le cancer, cette mère courage souffre du syndrome Cushing, qui lui a causé une insuffisance cardiaque et une prise de poids conséquente. Avant son terrible diagnostic, la vingtenaire était persuadée qu’elle allait guérir.

« Je croyais sincèrement que j'allais vaincre le cancer ici, sur cette terre. Je n'aurais jamais imaginé entendre les mots : ''Nous ne pouvons plus rien faire pour vous‘' (…) J'ai le cœur brisé pour mes enfants et ma famille », a-t-elle confié.

La jeune femme a appris la terrible nouvelle quelques semaines avant les fêtes de fin d’année. Contactée par la chaîne Fox 8 Live, Myra, la mère de Kaylin, a fait part de son immense chagrin, ainsi que de son impuissance face à la maladie de sa fille.

« Je ne peux rien y faire. Je dois la laisser se battre seule, je ne peux pas lui enlever ce fardeau. C'est difficile chaque jour de devoir rester assise et la regarder traverser cette épreuve », a-t-elle indiqué.

Kaylin Gawf et ses deux enfantsCrédit Photo : GoFundMe

Elle a ajouté que les médecins ne peuvent rien faire pour sauver son enfant. Ces dernières années, elle a subi cinq cycles de chimiothérapie, sans succès.

« Ils ne peuvent plus continuer car son corps ne le supporte plus. Nous pensions que nous allions vaincre la maladie. Maintenant, nous organisons ses funérailles. C'est vraiment déchirant », a poursuivi Myra.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la cagnotte a atteint près de 303 930 dollars.

Source : People
