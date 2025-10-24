VIDÉO : atteinte de la maladie de Parkinson, une femme joue de la clarinette en pleine opération

Au Royaume-Uni, une femme a été opérée du cerveau pour diminuer ses symptômes causés par la maladie de Parkinson. Pendant l’opération, la patiente a joué de la clarinette dans le bloc opératoire.

Denise Bacon est une femme âgée de 65 ans qui a appris qu’elle était atteinte de la maladie de Parkinson en 2014. Depuis, elle a des difficultés à marcher, à nager et à danser. Mais le pire pour elle est de ne plus pouvoir jouer de la clarinette, son instrument favori. Dans l’espoir de retrouver sa motricité, Denise Bacon a fait appel au King’s College Hospital de Londres, au Royaume-Uni.

Crédit photo : iStock

La patiente a suivi une stimulation cérébrale profonde, une opération à crâne ouvert, qui consiste à placer des électrodes dans le cerveau pour stimuler des zones précises. Ainsi, ces zones restent actives malgré la destruction des neurones à dopamine, qui survient avec la maladie de Parkinson. Selon Keyoumars Ashkan, le chirurgien de Denise Bacon, cette thérapie permet de “contrôler les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, améliorant les tremblements, la raideur et la lenteur des mouvements”, selon 20 Minutes.

Elle joue de la clarinette

L’opération de Denise Bacon a duré quatre heures, pendant lesquelles elle était totalement consciente. En effet, les chirurgiens avaient besoin qu’elle reste éveillée pour savoir s’ils stimulaient les bonnes zones de son cerveau. Pour voir si les électrodes fonctionnaient et permettaient de réduire les tremblements chez la patiente, les médecins lui ont apporté sa clarinette. Cette scène a été filmée et les images sont étonnantes. Sur la vidéo, on peut voir la patiente allongée sur le dos. Alors que les chirurgiens sont derrière elle, au niveau de son cerveau, Denise Bacon joue de la clarinette dans le bloc opératoire.

En pleine opération à crâne ouvert, Denise Bacon a pu jouer de la clarinette. C’est de cette façon que les chirurgiens ont pu constater une amélioration instantanée des mouvements de ses doigts quand les électrodes ont été posés. Ce n'est pas la première fois que des chirurgiens utilisent cette méthode puisqu'un homme atteint d'une tumeur au cerveau a également joué de la guitare en pleine opération.

“Une fois les électrodes mis en place sur le côté gauche du cerveau de Denise, le courant a été activé et une amélioration immédiate a été constatée dans les mouvements de la main sur son côté droit. La même chose s’est produite sur son côté gauche lorsque nous avons implanté les électrodes sur le côté droit de son cerveau. Nous avons été ravis de cette preuve immédiate et audible du succès de la procédure”, a témoigné le chirurgien au média Independent.

Des résultats positifs

Cette opération a été un succès et une grande joie pour la patiente.

“Je me souviens que ma main droite pouvait bouger avec beaucoup plus de facilité une fois la stimulation appliquée, ce qui a amélioré ma capacité à jouer de la clarinette, ce dont j’étais ravie. Je constate déjà des améliorations dans ma capacité à marcher et j’ai hâte de retourner à la piscine et sur la piste de danse pour voir si mes capacités se sont améliorées”, a-t-elle confié.

La stimulation cérébrale profonde est l’une des thérapies les plus efficaces pour contrôler les symptômes de la maladie de Parkinson et réduire les tremblements. Un espoir pour tous les malades.