Un surfeur héroïque sauve des nageurs de l'attaque d'un requin blanc et se fait dévorer sous leurs yeux

Des témoins assistant à la scène ont apporté leur aide au surfeur après avoir été victime d’une violente attaque de requin.

Une terrible attaque de requin a fait grand bruit en Australie. Samedi 6 septembre, vers 10 heures du matin, un grand requin blanc a semé le chaos sur des plages situées au nord de Sydney.

Ce matin-là, Mercury Psillakis, un surfeur de 57 ans, a pris le large sur sa planche. Au même moment, le requin blanc a décidé d’attaquer. Selon le site Unilad, la planche du surfeur a été coupée en deux après l’assaut du squale. Le surfeur avait quant à lui perdu ses deux jambes.

Des témoins, assistant à l’attaque depuis la plage de Long Reef, ont tout tenté pour ramener Mercury Psillakis sur le rivage. Certains d’entre eux ont même essayé de récupérer des parties de son corps.

Un acte héroïque salué par ses proches

Malgré les efforts des témoins, Mercury Psillakis a été déclaré mort après l’attaque. Les médias australiens se sont rapidement emparés de l’affaire. Mark Morgenthal, ayant assisté à la scène, affirme que le requin était très grand :

« Il y avait un type qui criait : "Je ne veux pas me faire mordre, je ne veux pas me faire mordre." Puis j'ai vu la nageoire caudale se soulever et commencer à bouger, et la distance entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale semblait être d'environ quatre mètres, on aurait dit un requin de six mètres », détaille-t-il à Sky News.

Après le choc, un autre détail a été révélé : Mercury Psillakis est mort en héros alors qu'il aidait des nageurs apeurés. Toby Martin, ancien surfeur professionnel et ami de Mercury Psillakis, a raconté au Daily Telegraph la triste circonstance de son décès :

« Mercury était à l'arrière du peloton et essayait encore de rassembler tout le monde, quand le requin s’est approché. Il est arrivé directement par derrière. C'était le pire scénario. D'habitude, ils arrivent par le côté, mais celui-là est arrivé directement par derrière, a sauté et s'est écrasé sur lui. C'était tellement rapide. »

Le décès de Mercury Psillakis a profondément attristé ses amis et sa famille en survenant la veille de la fête des Pères en Australie. Mike, son frère jumeau, lui a rendu hommage dans un long post Instagram.

