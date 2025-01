L'astuce simple pour nettoyer les grappes de raisins et retirer pesticides et poussières, selon les experts

Avant de consommer les raisins, veillez à les nettoyer correctement pour une dégustation sans risque pour votre santé.

Au retour des courses, nombreuses sont les personnes à laver leurs fruits. Il suffit de les rincer sous l’eau froide et le tour est joué. Pourtant, les raisins semblent plus compliqués à laver. Ils sont nombreux et il se pourrait que tous ne soient pas rincés comme il faut. Deux experts ont livré des méthodes simples pour nettoyer correctement les grappes de raisins tout en les débarrassant des résidus de poussière et de pesticides.

« La meilleure façon de laver les raisins est de les rincer sous l'eau froide courante tout en les frottant doucement pour éliminer la saleté et les résidus », déclare Melanie Marcus au site Simply Recipes. En revanche, et comme le conseille la Food and Drug Administration (FDA) américaine chargée de la surveillance et des médicaments, il est inutile de laver les grappes de raisins avec du savon, du détergent ou un produit de lavage trouvable en commerce.

La FDA indique qu’aucune étude ne prouve que ces produits sont efficaces. Pire, les raisins étant poreux, ils peuvent plus facilement absorber les produits et rendre leurs consommateurs malades.

Débarrasser les raisins des pesticides et poussières et les conserver soigneusement

Crédit photo : Torsten Asmus/ iStock

Il existe des méthodes beaucoup plus douces et respectueuses de la santé pour laver correctement les grappes de raisins. Xiaonan Lu, professeur à l’Université McGill du Canada, suggère de faire tremper les grappes de raisins dans une solution avec du bicarbonate de soude : une cuillère à café de bicarbonate dans deux tasses d’eau, les laisser tremper 15 minutes puis les rincer soigneusement sous l’eau froide.

« Le bicarbonate de soude est particulièrement efficace pour éliminer les résidus de pesticides », explique le professeur Lu. Aussi, vous pouvez également remplacer le bicarbonate par du vinaigre blanc : un quart de vinaigre pour trois quarts d’eau pendant 15 minutes afin de retirer pesticides et bactéries.

Crédit photo : Ekaterina79/ iStock

Par ailleurs, Melanie Marcus conseille de ne pas laver les grappes de raisins dès votre retour des courses. Selon elle, il faut plutôt les mettre directement dans le tiroir à légumes du réfrigérateur. « Il est préférable d’attendre de laver les raisins juste avant de les manger. Les laver trop tôt peut entraîner une détérioration plus rapide », justifie-t-elle. Si vous ne souhaitez pas attendre, assurez-vous de bien les sécher avec un essui-tout avant de les conserver. En cas d’humidité, vous risquez de voir apparaître moisissures et bactéries. Il est inutile de les sécher si vous consommez les raisins juste après.

Melanie Marcus précise que si les raisins sont convenablement conservés, ils peuvent durer jusqu’à deux semaines au réfrigérateur et dans leur emballage d’origine, non lavés. Les petits trous dans l’emballage permettent aux raisins de respirer.