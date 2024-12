Voici la fréquence à laquelle il faut consommer ces deux fruits pour réduire le risque de décès prématuré de 30%

Les chercheurs sont parvenus à mesurer la quantité idéale de fruits à consommer pour diminuer le risque de décès prématuré. Deux fruits en particulier sont efficaces.

On le sait tous, manger des fruits et des légumes régulièrement, c’est bon pour la santé. Les médecins et santé publique recommandent d’en consommer au moins 5 fois par jour. Sauf que tout le monde ne le fait pas. Cette (mauvaise) habitude va peut-être changer une fois que vous aurez découvert les résultats d’une étude chinoise sur les fruits.

Des chercheurs se sont intéressés au lien qui existe entre la consommation de fruits et leurs bienfaits sur la santé. Dans les résultats qu’ils ont publiés dans la revue Frontiers in Nutrition, ils mettent en évidence deux fruits, très populaires auprès des Français, et leur impact positif sur la santé.

Ces deux fruits stars de nos repas, ce sont la pomme et la banane. Pour prouver leur théorie, les chercheurs ont suivi durant dix ans 2184 personnes d’âge moyen souffrant d’hypertension artérielle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats sont éloquents.

Diminuer les risques de 30% grâce à la pomme et la banane

On connaît tous l’adage « une pomme par jour éloigne le médecin ». Il se pourrait bien que cet adage soit vrai. D’après les résultats de l’étude, les personnes du panel ayant mangé trois à quatre pommes par semaine durant dix ans présentaient 39% de risques en moins de décès que ceux qui n’en consommaient pas ou peu.

La banane, casse-croûte préféré des Français pour le sport, n’est pas en reste. Outre son effet rassasiant, consommer une banane trois à six fois par semaine réduit le risque de décès prématuré de près de 30%.

En revanche, les chercheurs précisent que : « Aucune association significative n’a été trouvée entre la consommation d’autres fruits, notamment les poires, les ananas et les raisins, et la mortalité toutes causes confondues ».

Par ailleurs, si vous raffolez des pommes et des bananes, faites-vous plaisir. Les chercheurs chinois ont étudié la combinaison des deux fruits. En consommant la pomme et la banane trois à six fois par semaine, le risque de décès prématuré diminue cette fois-ci de moitié. Ces résultats ne sont pas surprenants quand on sait que les fruits sont riches en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants.