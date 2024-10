Voici pourquoi on supporte de moins en moins la gueule de bois en prenant de l'âge

On vous révèle dans cet article pourquoi les gueules de bois sont de moins en moins supportable lorsque l'on prend de l'âge.

Si vos réveils sont de plus en plus délicats après des soirées un peu trop arrosées, désolé de vous l'apprendre, mais vous êtes officiellement vieux !

Plus sérieusement, si vous supportez de moins en moins les lendemains de fêtes alcoolisées, pas de panique. Ce n'est certes pas toujours agréable, mais c'est en réalité tout à fait normal. Avec le temps, les gueules de bois sont en effet plus longues à digérer, car l'organisme devient de plus en plus sensible aux effets de l'alcool quand on prend de l'âge.

Crédit photo : iStock

Pourquoi la gueule de bois est de moins en moins supportable avec l'âge ?

Il faut toujours garder à l'esprit que le temps reste notre ennemi. Et si l'on a de plus en plus de mal à supporter l'alcool, c'est surtout à cause du vieillissement de notre organisme. lI faut savoir par exemple que le foie perd en efficacité lorsque l'on vieillit. Or, cet organe est celui qui métabolise l'alcool et la caféine. Il est donc naturel que cette assimilation soit de moins en moins performante avec l'âge.

Plus on vieillit, plus le corps se fatigue. Au fur et à mesure, celui-ci produit ainsi de moins en moins d'enzymes pour éliminer l'alcool, qui va donc rester plus longtemps dans l'organisme, entraînant ainsi une gueule de bois plus longue.

Crédit photo : iStock

Si le vieillissement de l'organisme est la raison principale qui explique pourquoi les gueules de bois deviennent de moins en moins supportables, la déshydratation progressive de notre corps joue également un rôle important.

En vieillissant, la masse musculaire diminue et nos tissus sont de moins en moins hydratés. Ce qui a forcément des répercussions sur notre bien-être. On a ainsi tendance à se déshydrater plus souvent et plus rapidement, ce qui va favoriser l'apparition de symptômes liés à la gueule de bois, tels que les maux de tête, ou encore les brûlures d'estomac.

Vous l'aurez compris, rien ne sert de lutter, car les gueules de bois ne feront qu'empirer avec l'âge. Le mieux que vous puissiez faire, finalement, c'est d'adopter une consommation d'alcool raisonnable. Dans le cas contraire, il faudra en assumer les conséquences, au réveil.