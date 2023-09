Boire du café est bon pour le cœur : l'astuce santé improbable, mais vraie !

La nature abrite parfois quelques surprises auxquelles on ne s'attendait vraiment pas. Prenez le café, par exemple : globalement, on ne peut pas vraiment dire qu'il ait été plébiscité par les médecins. Et pourtant, depuis peu, on s'aperçoit qu'il est excellent pour la santé…

Le café, c'est un peu spécial et pourtant, il s'agit de l'un des produits que l'homme consomme le plus au monde. Néanmoins, il n'est pas rare de trouver des personnes qui détestent ça (sans parler des enfants !) et sa teneur en caféine permet un véritable coup de boost au réveil, ou bien d'aider à tenir durant les phases d'intensité.

Les risques cardiaques s'effondrent avec le café

Et justement, cette caféine peut aussi en surexciter certains et en empêcher de dormir d'autres : bref, a priori, on se dit que ce n'est pas très bon pour la santé. Détrompez-vous : la découverte est encore assez récente, mais il se trouve que le café est bon… pour le cœur.

Dans une intervention sur RTL, le docteur Jimmy Mohammed, très populaire sur les réseaux sociaux pour révéler les vrais défauts et forces de nos différents aliments, revient sur les bienfaits cardiaques du café :

"La caféine permet en quelque sorte de protéger et de rendre vos vaisseaux sanguins plus élastiques et plus souples. Par conséquent, de nombreuses études montrent que la simple consommation de café réduit de 15 à 20% le risque de maladies cardiovasculaires. Alors que les patients demandent souvent des vitamines, ben il faudrait commencer par boire du café."

Boire jusqu'à quatre cafés par jour !

Le dr. Jimmy Mohammed continue : le café réduit aussi les risques d'AVC et d'infarctus, tout en baissant les arythmies cardiaques. "Les études montrent que les effets positifs du café se situent entre 1 et 4 tasses par jour". Alors bien sûr, évitez d'en prendre avant de dormir, surtout si vous êtes sensibles à la caféine puisque le manque de sommeil peut justement accentuer plein d'autres problèmes. Mais à 4 tasses de café par jour, "vous risquez moins de mourir d'une maladie cardiovasculaire".

Enfin, comme le révèle une étude menée par des chercheurs de Copenhague, sachez qu'un filet de lait dans du café est encore plus bénéfique : les molécules du café (qui est riche en antioxydants) se lient avec celles du lait pour renforcer le système immunitaire. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à boire.

Crédit image : iStock