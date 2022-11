Voici la femme qui succède à Thomas Pesquet et qui rejoindra la Station spatiale internationale

Ce mercredi 23 novembre, l’Agence spatiale européenne a dévoilé sa nouvelle promotion d’astronautes. Parmi les sélectionnés, une Française : Sophie Adenot, qui va succéder à Thomas Pesquet.

Après sa sélection en 2009 au sein des astronautes de l’Agence spatiale européenne, Thomas Pesquet a brillé par sa popularité et ses compétences. L’astronaute a changé le rapport de nombreux Français à l’espace en rendant ses découvertes plus accessibles.

Grâce aux réseaux sociaux, il a partagé son voyage à bord de la Station spatiale internationale. Il a également battu le record d’Europe du temps passé dans l’espace, avec plus de 396 jours en orbite.

Crédit photo : @thom_astro

Pour trouver ses nouveaux astronautes, l’Agence spatiale européenne lancé une grande campagne de recrutement en mars 2021. Au total, 22 523 Européens ont déposé leur candidature, dont 7 087 Français. Après avoir passé des tests physiques et psychologiques ainsi que des examens médicaux, les nouveaux astronautes ont été choisis.

Une Française parmi les nouveaux astronautes

Ce mercredi 23 novembre, l’Agence spatiale européenne a dévoilé la nouvelle promotion d’astronautes. Parmi les cinq personnes recrutées se trouve Sophie Adenot, la nouvelle Française qui va succéder à Thomas Pesquet.

Âgée de 40 ans et originaire de Bourgogne, Sophie Adenot est une ingénieure diplômée en 2004 de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, la même école que Thomas Pesquet. Elle a le grade de lieutenant-colonel dans l’armée de l’Air et est la première femme pilote d’essai sur hélicoptère.

Crédit photo : @soph_astro

Aujourd’hui, elle compte 3 000 heures de vol à son actif. En étant sélectionnée, elle devient la deuxième astronaute française à être choisie après Claudie Haigneré il y a plus de 20 ans.

« On a travaillé dur pour arriver ici aujourd’hui, a-t-elle confié après l’annonce de sa sélection. Depuis toute petite, j’avais ce rêve de devenir pilote. Alors que je suis issue du milieu rural et agricole, en Bourgogne, je me suis beaucoup nourrie de lecture des pionniers et pionnières en aéronautique, des aventuriers et aventurières de l’air. Aller dans l’espace en tant que première femme qui suit Claudie Haigneré, c’est un immense honneur. »

Cinq nouveaux astronautes

Parmi les autres astronautes sélectionnés, on retrouve la Britannique Rosemary Coogan ainsi que trois hommes : l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez, le Belge Raphaël Liégeois et le Suisse Alain Sieber. Ces nouveaux astronautes auront le privilège de voyager à bord de la Station spatiale internationale dans les années à venir.

Ce nouveau recrutement n’annonce pas la fin de la carrière de Thomas Pesquet qui a de nombreux projets pour l’avenir. L’entraînement de la nouvelle promotion va commencer au printemps, et la première mission en orbite n’est pas prévue avant 2026, ce qui laisse le temps à Thomas Pesquet de briller encore un peu au sein de l’Agence spatiale européenne.