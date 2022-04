Ce week-end de Pâques, un alignement de planètes très rare sera visible dans le ciel

Une configuration rare va embellir le ciel nocturne de l'espace à partir de ce dimanche 17 avril : un alignement parfait des quatre planètes : Vénus, Mars, Saturne et Jupiter.

Crédit : arover

Les trois premières sont déjà visibles ensemble dans le ciel depuis la fin du mois de mars et elles seront bientôt rejointes par la géante gazeuse Jupiter qui sera proche de l'horizon. Seul l'hémisphère nord pourra profiter du spectacle jusqu'à la fin du mois, avec un apogée vers le 23 avril. Le pic de visibilité se situera entre 5 h 30 et 6 h 30, lorsque Jupiter quittera l'horizon. Après cette date, les planètes resteront visibles ensemble, mais ne formeront plus une seule ligne.

Crédit : Starwalk

L’alignement des planètes, un phénomène rare

Mais le plus bel événement reste à venir. Le 24 juin 2022, ce sont toutes les planètes du système solaire qui s'aligneront dans le ciel, on appelle cela un « défilé de planètes ». Parmi elles, seules cinq sont visibles à l'œil nu : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Pour les deux dernières, Neptune et Uranus, des télescopes astronomiques ou voire un seul télescope classique seront nécessaires. Toutes ces étoiles vont d'est en sud, ou du nord à l'est dans l'hémisphère sud, et ne seront peut-être pas visibles au même moment de la nuit.

Soyez prêts à en prendre plein la vue !