Cet homme est le plus riche de l'histoire, mais peu de gens connaissent son nom

Portrait d'un homme que l'on considère aujourd'hui comme le plus riche de l'histoire de l'humanité.

De Crésus à Elon Musk en passant par John Rockefeller ou encore Andrew Carnegie, les hommes les plus fortunés ont toujours exercé une forme de fascination aux yeux de leurs contemporains, partagés entre convoitise et admiration.

Pourquoi cet attrait ?

Depuis que l'homme en a décidé ainsi, la richesse matérielle fait trop souvent l'objet d'un culte malsain en même temps qu'elle demeure une source de conflit et de jalousie. Ainsi va l'espèce humaine.

Image générée par IA. Crédit photo : designer.microsoft.com

La richesse, un objet de fascination

L'histoire l'enseigne, de nombreuses querelles, guerres, mais aussi des assassinats et autres complots ont puisé leurs origines dans la quête effrénée de la fortune. Après tout, celle-ci n'apporte-t-elle pas prestige et gloire à celui qui la détient ? Il est vrai que les plus fortunés sont le plus souvent restés dans les annales, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais bien pour l'image qu'ils incarnaient. Celle d'hommes puissants et à qui rien ne résiste.

Qui se souvient par exemple du pays sur lequel régnait le mythique roi Crésus ? Personne ou presque ! Or, tout le monde sait en revanche qu'il fut l'un des hommes les plus riches - si ce n'est le plus riche - de son temps, à tel point qu'il a donné son nom à une célèbre expression qualifiant une personne fortunée. Ne dit-on pas en effet « être riche comme Crésus » ? Mieux, aujourd'hui, nous utilisons le mot « pactole » lorsque l'on évoque une belle somme d'argent, sans savoir que ce mot s'avère être en réalité le nom d'une... rivière traversant jadis le Royaume de Lydie (en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie), que gouvernait l'illustre souverain, dont le règne date du VIe siècle avant notre ère.

À défaut parfois de la respectabilité, la richesse assure en tout cas la postérité - pour ne pas dire l'immortalité - à ceux qui la détiennent, un peu à l'image des vainqueurs des conflits qui (ré)écrivent l'histoire.

Un homme méconnu échappe toutefois à ce théorème et pas des moindres puisqu'il s'agit, ni plus ni moins, du plus fortuné de tous les temps. Son nom ? Mansa Moussa.

Qui est l'homme le plus riche de tous les temps ?

Hormis les spécialistes et autres curieux passionnés, peu nombreux sont ceux qui connaissent cet empereur malien, qui a régné sur un immense territoire en Afrique de l'Ouest de 1312 à 1337. Ce n'est pourtant pas n'importe qui puisqu'il est considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps. La fortune colossale qu'il aurait amassée, tout au long de sa vie, a ainsi été estimée à... 400 milliards de dollars américains, soit 369 milliards d'euros, selon le site celebritynetworth. Un chiffre ahurissant !

À titre de comparaison, la fortune de Bernard Arnault (patron de LVMH), qui trône aujourd'hui en tête du classement des personnes les plus riches du monde, n'est « que » de 233 milliards de dollars (215 milliards d'euros).

Né probablement vers 1280, celui qui fut le dixième « mansa » (roi des rois) du Mali est devenu immensément riche grâce aux ressources aurifères de son empire. Au XIVe siècle, le sol ouest-africain regorge en effet d'or et le souverain va en profiter pour en extraire un maximum, exploitant ce filon jusqu'au bout. Au plus fort de sa domination, la fortune de Mansa Moussa était telle qu'elle représentait la moitié des réserves mondiales d'or de l'époque, selon le British Museum.

Il faut dire qu'en ce temps-là, l'or africain était très prisé, notamment pour fabriquer des bijoux, mais aussi des devises et autres objets religieux.

« L'Empire du Mali possédait les plus grands gisements aurifères connus à cette époque. Tout l'or du royaume appartenait à Mansa Moussa », rappelait ainsi, il y a quelques années, l'historien britannique Eamonn Gearon, auteur de l'ouvrage de « The Sahara, a Cultural History ».

En dépit de son prestige et de sa richesse, le nom de Mansa Moussa - que l'on surnommait le Seigneur des mines - ne dépassait que trop peu les frontières de son empire au début du XIVe siècle. Il faudra attendre 1324, soit une douzaine d'années après le début de son règne, pour que sa fortune soit exhibée aux yeux de tous lors d'un pèlerinage à la Mecque, selon les chroniques médiévales de l'époque. Pour ce périple, le richissime empereur aurait embarqué avec lui 60 000 hommes, 12 000 esclaves et une centaine de chameaux qui transportaient chacun plus de 100 kg d'or. Il se murmure même qu'il aurait distribué de l'or comme s'il s'agissait de simples confettis lors de ses différentes escales sur la route et notamment au Caire, en Égypte, où il aurait provoqué - malgré lui, une dévaluation du plus précieux des métaux.

Cette escapade ainsi que sa magnificence le feront définitivement rentrer dans l'histoire. Ainsi en 1380, l'Atlas catalan - qui avait été offert au roi de France Charles VI par le roi d’Aragon Pierre IV - mentionnera Mansa Mousa en évoquant bien sûr sa richesse et ses innombrables quantités d'or.

Quelle est la part de légende dans tout ça ? Difficile à dire, mais une chose est certaine, la fortune de l'empereur malien atteignit des sommets, tout comme son empire (l'un des plus vastes de la planète à cette époque), qui s’étendait du Sahara, au nord du Niger actuel, jusqu’au Ghana.

Fut-il l'homme le plus riche de tous les temps ? Là-aussi, les historiens ne sont pas tous d'accord et certains émettent des réserves, à l'image de Patrick Boucheron qui affirme que ce titre honorifique est « indémontrable » et « fantasmatique ».

Toujours est-il que son immense richesse n'était en rien comparable avec celles des milliardaires d'aujourd'hui et il est évident que l'empereur n'aurait, à n'en pas douter, aucun rival de nos jours.