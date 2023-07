Le télescope James Webb dévoile une photo de la naissance des étoiles et c'est hallucinant

Un an après les premiers clichés officiels du cosmos pris par le télescope James Webb, voici de nouvelles photos inédites. Zoom.

Avis aux amateurs d’astronomie, ce cliché devrait vous plaire. Alors que le 14 juillet 2022, le télescope James Webb dévoilait pour la première fois des photos inédites du cosmos et de la galaxie, un an plus tard, ce 14 juillet 2023, c’est avec un nouveau cliché que le télescope nous bluffe.

Une image du cosmos à couper le souffle

La NASA a partagé une photo inédite de la naissance des étoiles, comme le précise Rfi. Sur cette image, on découvre cinquante étoiles naissantes de la taille du Soleil “et des jets d’hydrogène rouges”, comme le précise le média. Une photo prise dans la zone de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, soit à environ 390 années-lumière, dans le nuage de gaz Rho Ophiuchi : “Notre Soleil a vécu une phase comme celle-ci, il y a longtemps”, précise Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de James Webb au Space Telescope Science Institute.



Crédit : NASA

Pour rappel, depuis la publication des premières images de la galaxie prises par le télescope, James Webb, a littéralement transformé la vision de l’humanité sur le cosmos, en le rendant plus accessible : “Chaque nouvelle image est une découverte, qui encourage les scientifiques à travers le monde à poser et répondre à des questions dont ils ne pouvaient même pas rêver auparavant”, a déclaré Bill Nelson, directeur de la NASA.

Voici la photo en question :

Crédit : NASA

La NASA a également dévoilé une vidéo inédite pour l'occasion. Alors, qu'en pensez-vous ?

