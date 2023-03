Cinq planètes seront visibles à la fin du mois de mars, ne manquez pas ce grand événement d'astronomie

Avis aux amateurs d’astronomie ! Du 25 au 30 mars, cinq planètes de notre système solaire seront visibles à l'œil nu depuis la Terre.

Si vous avez manqué le dernier alignement de planètes, vous pourrez retenter votre chance dans les jours à venir. À partir du 25 mars, cinq planètes de notre système solaire seront visibles depuis la Terre. Pendant plusieurs soirées, Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars seront toutes visibles dans le ciel. Un bel événement qui ravira les passionnés d’astronomie.

Jupiter et Mercure se situeront dans la constellation des Poissons, Vénus et Uranus dans celle du Bélier. Mars se trouvera quant à elle dans la constellation des Gémeaux.

Cinq planètes visibles dans le ciel

Vous pourrez commencer vos observations un peu avant le coucher du soleil car Jupiter et Mercure seront visibles seulement jusqu’à une heure après le coucher de l’astre. Uranus sera la planète la plus difficile à apercevoir à l'œil nu tandis que Vénus sera celle qui brillera le plus intensément, car il s’agit de l’étoile du berger. Mars sera quant à elle reconnaissable avec sa couleur orangée.

Pour observer ce phénomène, un ciel dégagé sera indispensable. Installez-vous dans un endroit où vous ne serez pas gêné par les arbres ou les bâtiments et éloignez-vous de toute pollution lumineuse. Pour un résultat optimal, n’hésitez pas à vous munir de jumelles ou d’un télescope.

Bien que l’on parle d’alignement des planètes, il s’agit uniquement d’un effet visuel. En réalité, les cinq planètes ne seront pas alignées dans l’espace, mais c’est bien l’effet qu’elles donneront quand elles seront observées depuis la Terre. La nuit idéale pour observer ce phénomène sera celle du 28 mars, mais l’événement pourra également être contemplé quelques jours avant et après cette date.