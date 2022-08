Dans la nuit du 12 au 13 août, ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Perséides, l'une des plus belles de l'année

Avis aux amateurs d’astronomie : la célèbre pluie d’étoiles filantes des Perséides approche. Elle aura lieu dans la nuit du 12 au 13 août.

Comme chaque année, les soirées d’été sont synonymes d’apparition d’étoiles filantes. Pendant la période estivale, il est plus agréable d’observer le ciel et il n’est pas rare de voir des météores traverser notre atmosphère.

Crédit photo : iStock

Parmi les pluies d’étoiles filantes les plus connues, on retrouve celle des Perséides, qui est attendue chaque année. Pendant le pic d’activité, on peut observer jusqu’à 100 météores par heure, quand la comète et son essaim approchent de la Terre et brûlent dans l'atmosphère.

Ne manquez pas la pluie d’étoiles filantes des Perséides le 12 août

Comme son nom l’indique, la pluie d’étoiles filantes sera concentrée autour de la constellation de Persée. Si l’essaim météoritique s’étend du 17 juillet au 24 août, son pic d’activité a lieu le week-end du 12 au 13 août.

Cependant, le spectacle pourrait être compromis cette année par la présence de la pleine Lune, qui produira beaucoup de lumière le soir du 12 août et pourra cacher les étoiles filantes. Ainsi, il est possible qu’on ne puisse apercevoir qu’une dizaine d’étoiles filantes par heure. Pour éviter d’être dérangé, vous pouvez vous placer dos à la Lune afin de mieux profiter du spectacle.

Crédit photo : iStock

En plus des étoiles filantes, d’autres choses peuvent être observées dans le ciel en ce mois d’août. Plusieurs planètes apparaîtront au fil de la nuit pour être alignées, comme Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. Une comète géante sera également visible avec une paire de jumelles dès le début de la nuit, près de la constellation du Scorpion.

Pour profiter pleinement du spectacle, pensez à prendre des vêtements chauds ou une couverture, et à vous éloigner de toute pollution lumineuse. Enfin, n’oubliez pas de faire un vœu !