Des archéologues auraient trouvé le sanctuaire de Poséidon de Samicum, décrit dans des textes antiques

Lors de fouilles dans les contreforts de l'acropole antique de Samicum en Grèce, les archéologues ont peut-être trouvé le sanctuaire de Poséidon de Samicum.

Crédit : Ministère de la Culture et des Sports

Selon le Greek Reporter, les archéologues ont mis au jour de larges sections des fondations d'un bâtiment de 9,4 mètres de large avec de lourds murs de pierre de près d’un mètre d'épaisseur. Les vestiges ont été datés du 6e siècle avant Jésus-Christ.

Le sanctuaire de Poséidon à Samicum était le centre religieux d'importance régionale des six villes de Triphylie, selon les sources antiques Strabo et Pausanias. Elles formaient une amphictyonie, une confédération dédiée à la défense, à l'entretien et à la vénération d'un site de culte. La Géographie de Strabo, livre VIII : « Vient ensuite la montagne de Triphylie qui sépare Macistia de Pisatis ; puis une autre rivière appelée Chalcis, et une source appelée Cruni, et un village appelé Chalcis, et, après ceux-ci, Samicum, où se trouve le temple le plus vénéré du Poséidon samien. Autour du temple se trouve une enceinte sacrée remplie d'oliviers sauvages. Les habitants de Macistum en avaient la charge, et c'est eux aussi qui proclamaient le jour de l'armistice appelé ‘Samien’. Mais tous les Triphyliens contribuent à l'entretien du temple. »

Crédit : Ministère de la Culture et des Sports

L'emplacement où le temple potentiel a été trouvé correspond aux textes du géographe grec antique Strabo qui a parlé du temple dans son ouvrage « Geographica ». Samicum, également appelée Samicum, était une ville antique de l'époque helladique, située dans le Péloponnèse sur la colline Kleidi, près de Kato Samiko, à mi-chemin entre les embouchures de l'Alpheius et de la Neda. Les chercheurs ont proposé, sur la base d'anciennes descriptions, que le temple de Poséidon se trouvait dans une plaine en contrebas de l'ancienne acropole de Samicum dont les vestiges se trouvent au sommet de la colline surplombant la mer Ionienne.

Un site possible du temple a été suggéré à la suite d'enquêtes en cours menant des études géophysiques en 2017, 2018 et 2021. Cette année, des archéologues de l'Ephorat, de l'Institut archéologique autrichien, de l'Université de Mayence et de l'Université de Kiel ont entrepris la première fouille complète du site dans le cadre d'un programme quinquennal d'exploration de la zone visant à identifier le sanctuaire et le port antique de Samicum.

Crédit : Ministère de la Culture et des Sports

Une découverte extraordinaire

La branche d'Athènes de l'Institut archéologique autrichien explique dans un post Facebook : « d’épaisses couches de tuiles remplissent l'espace entre les murs. Sur la base des anomalies de la géophysique, on peut calculer un bâtiment d'au moins 28 mètres de long, qui avait deux pièces intérieures. Le grand bâtiment allongé ne peut être qu'un temple archaïque situé sur le site du sanctuaire de Poséidon, peut-être même dédié au dieu lui-même. »

En liaison avec les fragments d'un toit laconique, la découverte d'un périrrhantérion en marbre fournit des éléments permettant de dater le grand bâtiment de la période archaïque. Le grand récipient en marbre lui-même, imitant une coupe en bronze, est caractéristique de l'inventaire d'un sanctuaire. Cette découverte d’exception jette une nouvelle lumière sur l'importance politique et économique de l'amphictyonie des cités triphiles au sixième siècle avant J.-C., lorsque le sanctuaire de Poséidon à Samicum servait de centre à leur identité religieuse et ethnique.