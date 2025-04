Voici pourquoi la découverte d'un trou noir solitaire pourrait changer notre compréhension de l'univers

Ces dernières années, les preuves concernant l’existence d’un trou noir solitaire s’accumulent. Cette découverte fascine la communauté scientifique qui mise sur cet objet pour mieux comprendre les rouages de l’univers.

Plus le temps passe, plus les données collectées semblent renforcer la thèse de l’existence d’un trou noir solitaire au sein de la Voie lactée. Les données initiales provenant du télescope Hubble, entre 2011 et 2017, avaient déjà lancé cette hypothèse. Depuis, des observations supplémentaires réalisées entre 2021 et 2022, combinées à des mesures de la sonde spatiale Gaia, l’ont confirmée.

Cette découverte confirmée marque un tournant dans le domaine de l’astrophysique. L’objet repéré dans la constellation du Sagittaire a une masse environ sept fois supérieure à celle du Soleil.

Les trous noirs sont généralement identifiés par leur influence sur des étoiles voisines. Or, ce trou noir ne possède aucun compagnon stellaire, ce qui rend cette découverte particulièrement exceptionnelle. Dans ce cas précis, l’objet a été détecté lorsqu’il est brièvement passé devant une étoile lointaine, provoquant un effet de lentille qui a permis de révéler sa présence. Il a probablement été éjecté dans l'espace lorsque son étoile progénitrice a explosé en supernova.

Crédit photo : iStock

Une nouvelle ère pour la compréhension de l’univers

Les scientifiques savent déjà que 100 millions de trous noirs doivent vagabonder dans la Voie lactée, sans attaches, mais identifier l’un de ces spécimens isolés n’avait encore jamais été possible. Désormais, on en sait plus sur ce très bon candidat. Le potentiel trou noir étudié ici se trouve à environ 5 000 années-lumière de la Terre. Il se déplacerait à la vitesse de 160 000 km/h.

La confirmation de cette découverte ouvre des perspectives passionnantes pour l’astrophysique, notamment grâce à la possibilité de trouver d’autres trous noirs isolés dans notre galaxie. En 2027, le lancement du télescope spatial Nancy Grace Roman devrait nous en apprendre encore davantage sur ce trou noir solitaire.

Crédit photo : iStock

Cet instrument de pointe est conçu pour détecter des phénomènes cosmiques avec une précision inégalée. L’équipe de scientifiques espère qu’il permettra de découvrir d’autres trous noirs isolés. La découverte de trous noirs solitaires pourrait contribuer à une meilleure compréhension de la structure et de l’évolution de l’univers.