Des scientifiques ont découvert un nouveau dinosaure qui ressemble à un Pokémon

Des scientifiques ont découvert les fossiles d'une nouvelle espèce de ptérosaure qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le nord de la Chine pendant la période jurassique. Et cette espèce étonne notamment par son apparence originale.

Crédit : Zhao Chuang

Les ptérosaures vivaient sur Terre à l'ère mésozoïque (il y a environ 252 millions à 66 millions d'années). Ils étaient les premiers reptiles capables de voler, avec des tailles allant de celle d'un moineau à celle d'une girafe. Ils sont les cousins ailés des dinosaures, et les deux se sont éteints à la même époque. Mais ils se trouvaient sur des branches différentes de l'arbre de l'évolution.

La nouvelle espèce de ptérosaures a été découverte à partir d'un fossile datant de 160 millions d'années, découvert dans la province de Hebei, dans le nord de la Chine, selon un rapport universitaire publié en mars. Elle a été baptisée « Sinomacrops bondei », ce qui signifie « Chine, grands yeux et visage » en grec ancien. La petite créature avait une bouche comparable à celle des grenouilles et des ailes rappelant de chauve-souris.

Fion Waisum Ma, chercheur à l'université de Birmingham qui a travaillé sur la découverte, a déclaré que l'animal, qui avait la taille d'un pigeon, appartenait à un type de ptérosaures connus pour leur bouche pour leur bouche particulière. Les scientifiques ont examiné le fossile à l'aide d'un scanner et étudié une centaine de caractéristiques anatomiques de l'animal avant de conclure qu'il s'agissait d'une espèce jamais recensée auparavant.

Crédit : Joowwww

Un ptérosaure à l’apparence de Pokémon

Un artiste paléontologue a illustré le nouvel animal en se basant sur le fossile et sur les hypothèses formulées par les scientifiques à partir des spécificités des autres ptérosaures connus. Le ptérosaure avait une longue queue, de grands yeux et des ailes membraneuses. On ignore encore beaucoup de choses sur les autres habitudes de vie du Sinomacrops bondei, mais ces petits ptérosaures se nourrissaient probablement d'insectes. Une chose est sûre, en voyant l'illustration de ce ptérosaure, on ne peut s'empêcher de penser à un Pokémon !

Crédit : PeerJ

Crédit : PeerJ

Fascinant, n’est-ce pas ?