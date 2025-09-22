Une nouvelle comète bientôt visible à l'oeil nu depuis la France, voici quand l'observer

Une nouvelle comète a été repérée dans le ciel. Actuellement visible depuis l’hémisphère sud, elle remonte peu à peu vers le nord et devient de plus en plus brillante. Si les conditions sont réunies, nous pourrions l’observer à l’oeil nu depuis la France.

2025 est une belle année pour les passionnés d’astronomie. Il y a quelques jours, une “Lune de sang” est apparue dans le ciel et s’est teintée d’une belle couleur cuivrée. En plus des éclipses et des traditionnelles pluies d’étoiles filantes, il a été possible de voir des comètes traverser le ciel ces derniers mois. Ce fut le cas en septembre 2024, lorsque la “comète du siècle” a traversé le ciel, offrant un spectacle incroyable.

Crédit photo : @apod / X

En avril dernier, une autre comète a illuminé le ciel. Elle était tellement brillante qu’elle a pu être observée à l’oeil nu. Si vous avez manqué ces événements ou que vous avez adoré observer les comètes, bonne nouvelle : une troisième comète approche de la Terre et pourrait bientôt être visible depuis la France.

Une comète visible à l’oeil nu

Il s’agit de la comète C/2025 R2 (Swan), surnommée Swan 25 B. Selon Futura Sciences, la comète est dès à présent visible depuis l’hémisphère sud et remonte peu à peu vers le Nord. Depuis qu’elle a été découverte, sa luminosité a beaucoup augmenté. Ainsi, elle pourrait bientôt être visible depuis la France avec de simples jumelles, voire à l’oeil nu si les conditions le permettent.

Crédit photo : @astrocatinfo / X

On sait encore très peu de choses sur cette comète, qui semble être plus gazeuse que poussiéreuse selon la NASA. Si les conditions sont réunies, elle pourrait être visible en France durant la première partie du mois d’octobre, soit au même moment que la pluie d’étoiles filantes de Orionides. Un spectacle à ne pas manquer !