Du jamais vu depuis 400 ans : une étoile sur le point d'exploser, elle pourrait illuminer le ciel en plein jour

Située à 3 000 années-lumière de la Terre, une étoile binaire baptisée V Sge intrigue les scientifiques en raison de son modèle d’évolution unique qui pourrait la rendre visible en plein jour à nos yeux.

Sera-t-il bientôt possible d’observer une étoile en plein jour, à l’instar du Soleil ? Pour les scientifiques, il se pourrait bien que V Sge, une étoile binaire située à 3 000 années-lumière de la Terre, nous apparaisse au grand jour.

Des chercheurs ont publié une étude, dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dans laquelle ils révèlent que cette étoile est engagée dans un processus d’accrétion si intense qu’elle pourrait atteindre la masse limite fatale.

Les données suggèrent qu’elle pourrait exploser en supernova suffisamment lumineuse pour être visible en plein jour. Un phénomène qui n’est pas arrivé depuis plus de 400 ans.

Crédit photo : NASA

V Sge est un système stellaire composé de deux étoiles, dont une naine blanche, qui tournent l’une autour de l’autre en un peu plus de 12 heures. Ce type de configuration est fréquent dans notre galaxie, mais celui-ci sort clairement de l’ordinaire en raison de sa luminosité exceptionnelle et de ses changements soudains d’éclat.

Grâce au télescope géant de l’Observatoire européen austral au Chili (le VLT), les chercheurs ont enregistré la lumière émise par V Sge dans toutes les longueurs d’onde visibles et infrarouges. La particularité de V Sge, c’est la manière dont la naine blanche vole la matière de sa compagne.

Un comportement instable proche du seuil critique

Dans un système binaire classique, ce transfert se fait souvent de manière progressive. Ici, il semble totalement déséquilibré. L’étoile compacte attire vers elle la matière de façon si rapide qu’une partie en est même éjectée dans l’espace. Cette instabilité est le signe qu’on approche d’un point critique.

Crédit photo : NASA

Les données collectées avec le télescope VLT ont révélé que du gaz s’échappe à des vitesses gigantesques, parfois au-delà de 3 000 kilomètres par seconde. Cela signifie que V Sge projette de la matière dans toutes les directions à des vitesses comparables à celles observées autour d’étoiles en train d’exploser. Pour les chercheurs, c’est la preuve que la naine blanche accumule trop de matière trop rapidement.

En outre, les observations montrent un signal étrange qui apparaît et disparaît selon le moment où l’on observe le système. Ce signal pourrait correspondre à un « flux de matière » qui fait le tour de la naine blanche, comme un courant rapide autour d’un siphon. Il atteindrait des vitesses extrêmes et ne suivrait pas une trajectoire régulière. Ce qui renforce l’idée d’un comportement proche de la rupture.

Crédit photo : iStock

Tous ces éléments laissent penser que la naine blanche se rapproche de ce que les astronomes appellent la « limite de Chandrasekhar », qui correspond à un seuil de masse au-delà duquel elle ne peut plus rester stable. Une fois ce seuil franchi, l’étoile peut exploser en supernova, un événement aussi rare que spectaculaire, et dont les conséquences seront potentiellement visibles dans le ciel depuis la Terre.

Mais comment pourrait-on voir ce phénomène depuis la Terre ? Selon les chercheurs, l’explosion serait visible à l’œil nu… en plein jour, et ce pendant plusieurs semaines. Un phénomène que la Terre n’a plus connu depuis la supernova observée par Kepler en 1604.