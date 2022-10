En Suède, un randonneur a découvert par hasard la première tombe de femme viking

En Suède, dans le comté de Jämtland, situé au centre du pays, un randonneur qui allait camper a fait une découverte exceptionnelle. Cet objet, une broche qui dépassait du sol alors qu’il montait sa tente, a d’ailleurs enthousiasmé les archéologues.

Crédit : Eskil Nyström

À voir aussi

« Ma première pensée a été que j'avais trouvé une mine, mais quand j'ai creusé, j'ai compris que ce n'était pas possible » a déclaré Eskil Nyström, le randonneur auteur de la trouvaille. Après analyse, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une broche vieille de 1200 ans, et surtout qu’elle concernait probablement la première tombe féminine de l'ère viking découverte dans les montagnes suédoises.

Eskil Nyström a ramené la broche chez lui et s'est renseigné, mais personne ne savait ce que c'était ni d'où elle venait. Un an plus tard, il a pris contact avec le musée Jamtli d'Östersund et a réalisé l'importance archéologique et historique de ce qu’il avait entre les mains. Une équipe de chercheurs du musée, menée par archéologue Anders Hansson, a examiné le site où a été trouvé l’objet pour la première fois mercredi matin, et ils y ont trouvé de la suie et des os brûlés. Les scientifiques ont également trouvé une autre broche ovale, ce qui n'est pas vraiment une surprise car ces broches sont généralement enterrées par paires.

Selon les premières conclusions, le musée Jamtli suggère qu'il s'agit d'une sépulture par crémation. « Ce qui a été établi, c'est qu'il s'agit d'une tombe à incinération de l'âge viking et très probablement d'une tombe de femme » a précisé Anders Hansson. Pour information, jusqu’à aujourd’hui, seules cinq autres tombes vikings ont été découvertes dans les montagnes, et toutes appartenaient à des hommes.

Crédit : Eskil Nyström

Une découverte historique

« On a l'impression que ces gens étaient en route quelque part quand la femme est morte. L'enterrement a eu lieu ici, là où la femme a rendu son dernier souffle. Ils auraient pu ramener la femme chez eux, là où ils vivaient, mais au lieu de cela, ils font une fosse de crémation dans la montagne » a-t-il déclaré. Selon Anders Hansson, la tombe de la femme viking est richement équipée : « c'est vraiment très joli. Elle est tout à fait correcte sur le plan social et religieux. La femme viking a emporté tous ses objets les plus précieux dans sa tombe, mais il n'y a pas de monuments. C’est juste une colline plate. Cette tombe est donc différente des autres tombes vikings de l'âge du fer. »

Les Vikings avaient des rituels funéraires complexes et chaque découverte nous permet de mieux comprendre comment les gens envoyaient leurs proches dans l'au-delà. Lorsqu'un grand chef viking mourait, il était enterré sur un bateau ou brûlé. Le feu jouait un rôle central dans les traditions funéraires pratiquées par les Vikings, notamment pour la crémation qui était une pratique courante au début de leur ère. Les cendres étaient ensuite répandues sur les eaux. La grande majorité des découvertes de sépultures dans le monde viking sont des crémations.

Crédit : Jamtli

Crédit : Jamtli

Crédit : svt