En Suède, ces maisons pas comme les autres permettent de vivre sans chauffage toute l'année

Le pays scandinave abrite un type de maison par banal et considéré comme le plus écologique du monde. Et en prime, le climat est doux à l'intérieur.

Cette maison d’architecte de 400 mètres carrés en Suède ressemble à n’importe quelle maison du genre. Pourtant, celle de Roja Brimalm et son mari est quelque peu différente. Il s’agit d’une maison « Naturhus », soit une « maison naturelle » en français. Sa particularité ? Elle est recouverte d’une immense serre, comme le montre un reportage de TF1.

Ce principe permet à Roja de vivre en autosuffisance. En effet, à la place des murs se trouve une immense baie vitrée. Cela permet tout d’abord de faire entrer plus de lumière dans la maison et de garder une température constante de 18°C alors qu’il fait 6°C à l’extérieur, et ce sans chauffage.

Roja et son mari réalisent ainsi 40% d'économie sur leurs dépenses d'énergie, indique le reportage. Leur maison abrite également un grand potager.

Une maison pour vivre en autosuffisance

Crédit photo : capture d'écran TF1

Pour optimiser la chaleur, l’espace et la lumière, Roja et son mari ont transformé leur salon en potager dans lequel poussent des raisins, des tomates, des melons et bien d’autres fruits et légumes de février à octobre.

« On a tout ici, rien à acheter. Cela limite donc un peu le transport de marchandise et la pollution qui va avec… C'est notre philosophie », explique Roja qui a bâti la maison avec son mari pour un montant de 500 000 euros.

Crédit photo : capture d'écran TF1

Pour obtenir ce label de maison écologique, la « Naturhus » doit également respecter plusieurs critères comme le traitement des eaux. « Toutes les eaux usées de la douche, des toilettes, arrivent ici, sous la terrasse, explique Stefan Wik, un propriétaire d'une maison-serre, dans le centre de la Suède. Elles sont ensuite nettoyées dans ces réservoirs, en cinq étapes, avant d'être réutilisées pour l'arrosage des plantes ».

Si cette habitation écologique est avantageuse, elle reste en revanche trop peu répandue alors que son installation pourrait être étendue aux écoles et restaurants.