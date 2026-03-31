Il a plu pendant 2 millions d'années non-stop, un événement qui a façonné la Terre

Le scénario est digne d’un film catastrophe. Pourtant, cela a bien eu lieu. Dans une époque très lointaine, la Terre a subi 2 millions d’années de pluie qui lui ont été capitales.

La Terre a été refaçonnée…

Notre planète ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans une bonne dose de pluie. Et c’est un euphémisme. Il y a 233 millions d’années, la Terre avait un climat sec, aride et possédait de nombreux déserts. Il a fallu attendre l’Événement Pluvial Carnien pour que cela prenne fin et donne naissance à des régions tropicales.

Grâce à cet événement capital dans l’histoire de notre planète, des lacs et de la végétation sont apparus, renseigne le site Science Post. Bien évidemment, ce changement de climat a permis à la végétation de se développer et aux mammifères, dont nous faisons partie, de prospérer. Sans oublier les dinosaures.

… grâce à 2 millions d’années de pluie

Crédit photo : ggutarin/ iStock

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Mais alors, quel est donc cet événement majeur ? L’Événement Pluvial Carnien s’est produit suite à une éruption volcanique intense dans la province magmatique de Wrangellia, l’actuel Canada occidental, il y a 233 millions d’années. À cette époque, tous les continents sont collés et forment un supercontinent, la Pangée. Dès lors, lorsque le volcan est entré en éruption, rien n’a été épargné.

Science Post raconte que, suite aux gigatonnes de dioxyde de carbone et de méthane émises dans l’air, la température de la planète a augmenté. De ce fait, l’eau des océans s’est évaporée… avant de retomber de façon continue. Pour faire simple, il a plu de façon non-stop durant 2 millions d’années !

Voilà ce qu’est l’Événement Pluvial Carnien : une « méga-mousson » prolongée sur notre planète. Pour parvenir à cette conclusion, les géologues ont retrouvé des roches dans les Alpes orientales et au Royaume-Uni qui ne se forment que sous l’eau. Surtout, elles s’étaient formées entre deux couches sèches de sédiments.

Il a donc fallu 2 millions d’années de pluie pour que notre planète prenne une nouvelle apparence. Alors, la prochaine fois qu’il pleuvra durant plusieurs jours, dites-vous qu’il y a déjà eu pire avant.