La NASA développe un nouveau moteur prometteur pour des missions habitées vers Mars

Dans sa quête de rendre les missions humaines viables sur Mars, la NASA a mis au point un moteur semblant tout droit sorti d’un film de science-fiction.

Des astronautes pourront-ils bientôt se rendre sur Mars ? Si la planète rouge a déjà été explorée, aucun être humain n’a encore foulé son sol.

Mais les missions habitées pourraient bientôt devenir une réalité, grâce aux progrès technologiques.

Cela tombe bien : la NASA teste actuellement un nouveau moteur prometteur, rapporte le site spécialisé Futura.

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Un moteur pour réduire le temps de trajet vers Mars

Les expéditions humaines vers Mars restent très difficiles : le trajet est trop long, trop dangereux et pas encore assez avancé technologiquement.

Pour pallier ces difficultés, la NASA et ses équipes du Jet Propulsion Laboratory (JPL), un centre de recherche de l’agence spatiale américaine, développent actuellement un nouveau type de moteur au lithium.

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Cet engin vise à accélérer le voyage vers la quatrième planète du Système solaire, dont le trajet aller peut durer entre 6 et 9 mois selon les conditions de lancement.

Il s’agit d’une avancée : il consommerait beaucoup moins de carburant que les fusées classiques et pourrait, à terme, accélérer les voyages vers Mars.

Enfin, ce moteur s’appuie sur des principes proches de la propulsion magnétoplasmadynamique (MPD), qui utilise du plasma et des champs magnétiques pour générer une poussée plus efficace que les moteurs classiques, selon nos confrères.

« Nous n’avons pas perdu Mars de vue »

Comme le précise la NASA, le prototype est encore en phase expérimentale. Néanmoins, les premiers essais, réalisés fin février 2026, sont très encourageants, selon les ingénieurs.

« À la NASA, nous travaillons sur beaucoup de choses à la fois, et nous n’avons pas perdu Mars de vue. Les bonnes performances de notre moteur lors de ce test montrent de réels progrès dans l’envoi d’astronautes américains vers la planète rouge », a indiqué l’agence dans un communiqué.

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Lors des prochains tests, elle aimerait atteindre 500 kilowatts, ou franchir 1 mégawatt. À noter qu’une mission habitée vers Mars nécessite une puissance comprise entre 2 et 4 mégawatts, ainsi que des composants capables de supporter des températures extrêmement élevées.

Vous l’aurez compris, il faudra encore patienter avant d’envoyer des humains sur place !