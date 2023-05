Ils sont payés 18 000 euros pour rester allongés pendant deux mois

Non, vous ne rêvez pas : des personnes sont en train d'être payés grassement pour rester allongés pendant pas moins de deux mois. Détrompez-vous toutefois : il s'agit toutefois d'un chantier à la visée scientifique.

Si vous avez du mal à vous lever le matin et que vous râlez éperdument dans votre quête de sommeil, peut-être êtes-vous passés à côté du job qu'il vous fallait. Figurez-vous qu'une expérience scientifique se déroule actuellement à Toulouse avec un but précis, dont nous vous parlions déjà en début d'année : simuler l'absence de gravité et observer les réactions du corps humain.

Pour ce faire, plusieurs cobayes volontaires se voient donc alités pendant soixante jours, surveillés de près par tout un personnel en plus d'être payés généreusement. Les premiers retours des candidats sont là... et s'avèrent franchement positifs.

Grosse pause

Les places étaient chères pour cette expérience un peu particulière : seulement douze cobayes ont été sélectionnés parmi 3000 candidats tout de même. L'idée est donc de simuler l'absence de gravité et, en quelque sorte, de voir comment le corps humain pourrait se comporter lors d'un long voyage spatial.

Un projet sous surveillance et organisé à la clinique de Medes, une branche du Centre nationale d'études spatiales, que l'on appelle plus communément le CNES. Les candidats se retrouvent ainsi allongés, avec une inclinaison à -6 degrés, soit celle qui correspond le plus à ce que pourrait ressentir quelqu'un lors d'un voyage dans l'espace.

Source image : CNES

"On organise des tournois de Mario Kart"

Deux mois à rester allongé, voilà une consigne plutôt amusante sur le papier… et l'expérience ne semble pas si dure que cela, à en croire Matthieu, l'un des douze cobayes, alité depuis cinq semaines. "On se voit mincir de jour en jour au début". Un autre candidat, Alejandro, assure également s'occuper comme il se doit. "Je ne m’ennuie pas, tout le monde est très sympa. On est en contact avec les autres chambres. On organise des tournois de jeux vidéo sur Mario Kart ou FIFA".

Au total, ce sont trois mois sur place à l'hôpital qui sont requis, dont deux alités. Un cachet de 18 000 euros est à récupérer à l'issue de cette longue expérience, dont les recherches serviront aussi à d'autres études médicales. "La connaissance de l’hyper-sédentarité sera utile à tout le monde pour savoir comment le manque d’activité physique agit sur l’organisme", déclare ainsi la responsable de la clique spatiale, Marie-Pierre Bareille.

Afin d'avoir des résultats homogènes, uniquement des hommes ont été sélectionnés. Qui sait, peut-être que le projet sera réitéré prochainement avec des femmes ?

Source image : CNES