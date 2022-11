Dans la nuit du 7 au 8 décembre, Mars va disparaître derrière la Lune, un phénomène très rare

Ces prochains jours, deux phénomènes astronomiques vont avoir lieu avec la planète Mars : le 1er décembre prochain, elle sera au plus près de la Terre, et dans la nuit du 7 au 8 décembre, elle disparaîtra derrière la Lune. Des phénomènes rares à ne pas manquer !

Avis aux amateurs d’astronomie ! Ce jeudi 1er décembre, la planète Mars va se rapprocher de la Terre puisqu’elle sera au plus près de notre planète bleue, à environ 81,4 millions de kilomètres. Cet événement, appelé phénomène d'oppposition, se produit tous les deux ans.

La distance entre Mars et la Terre change à chaque fois selon l'opposition et peut varier de 56 à 101 millions de kilomètres. Cette année, c'est le 1er décembre que Mars sera au plus près de la Terre.

Crédit photo : iStock

« Comme Mars sera proche, elle sera plus grande dans le ciel. À l'œil nu, on verra juste qu’elle est plus brillante et rouge. Elle sera dans la constellation du Taureau », a indiqué l’astrophysicien Eric Lagadec.

Pendant cet événement, les conditions seront optimales pour observer cette planète à l'œil nu. Si vous avez un télescope, n’hésitez pas à vous en servir pour profiter du spectacle et apercevoir les reliefs sur la planète ainsi que les calottes polaires.

Mars va disparaître derrière la Lune

Quelques jours plus tard, un autre phénomène très rare va se produire dans le ciel, en lien avec cette même planète. Tout comme la Terre, Mars tourne autour du Soleil, ce qui peut conduire à un alignement puisque le Soleil, la Terre et Mars seront alignés.

Crédit photo : iStock

Dans la nuit du 7 au 8 décembre, la planète rouge va disparaître le temps de quelques instants. Ce phénomène d’occultation très rare se produit quand Mars est opposée au Soleil. Ainsi, elle sera parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil, et la Lune va lui passer devant et la faire disparaître pendant environ 1h30.

Cette occultation rare pourra être observée à l'œil nu partout en France, si le ciel est dégagé, et ne nécessitera pas de matériel d’observation particulier. L’occultation prendra fin dès l’arrivée des premières lueurs du jour.