La découverte d'une étoile surprenante à l'origine de l'eau sur Terre ?

En observant l’étoile V883 Orionis, des astronomes ont réussi à retracer les origines de l’eau sur Terre, qui remonteraient à une époque antérieure au Soleil.

Il s’agit de l’un des secrets les mieux gardés du système solaire : comment l’eau est apparue sur la planète Terre. Et bien, la réponse vient peut-être d’être apportée par l’observation d’une étoile très particulière, située à 1300 années-lumière de la Terre.

Crédit photo : Nature

Baptisée V883 Orionis, elle aurait permis de déterminer que l’eau s’est formée avant le Soleil, âgé de 4,5 milliards d’années, d’après les résultats des recherches publiés dans la revue Nature.

Selon les astronomes, cette étoile est entourée d’un énorme disque de matière dans lequel ils ont détecté de la vapeur d’eau, tourbillonnant avec toutes les autres poussières de gaz destinés à fusionner un jour pour créer d’autres planètes en orbite.

Ainsi, selon eux, l’eau du système solaire proviendrait de ce berceau gazeux qui a vu naître le Soleil. Et même plus, l’eau existait d’ores et déjà dans la galaxie avant même l’apparition de la Terre et du Soleil, aidant donc notre système solaire à se développer.

Une découverte majeure pour l’astronomie

“Cela confirme l’idée que l’eau des systèmes planétaires s’est formée il y a des milliards d’années, avant le Soleil, dans l’espace interstellaire, et que les comètes et la Terre en ont hérité, de manière relativement inchangée” peut-on lire dans l’étude.

Cette découverte, permise par l’utilisation de plusieurs grands télescopes, dont celui de l’ESO dans l’Atacama, au Chili, bouleverse le milieu de l’astronomie. En effet, c’est la première fois que des scientifiques font une telle observation sur des embryons de planètes, où l’eau est généralement gelée et difficile à distinguer.

Crédit photo : ESO

Autour de l’étoile V883 Orionis, la structure contiendrait au moins 1200 fois la quantité d’eau présente dans les océans terrestres. Jusqu’à maintenant, l’origine de l’eau sur Terre avait déjà été remontée jusqu’aux comètes et aux astéroïdes, car la composition des ces entités est similaire. Mais on ne savait pas encore pourquoi les comètes contenaient de l’eau : “Nous pouvons considérer le chemin de l’eau à travers l’univers comme un jeu de piste. Nous savons à quoi ressemblent les extrémités (l’eau sur les planètes) mais nous vouilons suivre cette piste jusqu’aux origines de l’eau” explique John J. Tobin, l’un des astronomes auteurs de l’étude.

La découverte et l’observation de V883 Orionis ont donc révélé cette étoile comme le chaînon manquant expliquant la présence de l’eau sur Terre, et même dans le système solaire.