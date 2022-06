La NASA recherche des volontaires pour partir à la découverte de Jupiter

Pendant des années, une sonde qui tourne autour de Jupiter a capturé des dizaines de milliers d’images de la planète. Pour analyser toutes ces images, les scientifiques de la Nasa ont besoin de volontaires.

Si vous êtes passionné d’astronomie, cette mission est faite pour vous ! Des scientifiques sont à la recherche de volontaires qui accepteraient de les aider à découvrir de nouvelles choses sur la planète Jupiter.

Cette mission fait partie d’un projet de science participatif lancé le mardi 21 juin. Il est dirigé par des chercheurs de l’Université du Minnesota, avec le soutien de la Nasa.

Depuis 2016, la sonde spatiale Juno a fait 40 fois le tour de Jupiter et a collecté des dizaines de milliers d’images de la planète. Aujourd’hui, les scientifiques doivent analyser ces images pour en apprendre plus sur l’atmosphère de Jupiter. Un travail de titan pour les chercheurs, qui ont besoin d’aide et sont à la recherche de bénévoles.

« Il y a tellement d’images qu’il faudrait plusieurs années à notre petite équipe pour toutes les examiner », a affirmé Ramanakumar Sankar, responsable du projet et chercheur postdoctoral en physique et astronomie.

Devenir chasseur de tempêtes en observant Jupiter

Pour aider les scientifiques à analyser ces images, un appel au grand public a été lancé. Au total, les chercheurs ont plus de 60 000 captures à observer. La mission consiste à étudier les tempêtes présentes dans l’atmosphère de Jupiter, qui ressemblent à des tourbillons de nuages au-dessus de la planète.

Cette mission est ouverte à tous et vous avez uniquement besoin d’une connexion internet. Pour participer, il faut se rendre sur la page zooniverse.org, dédiée au projet. Il suffit ensuite de suivre les instructions affichées à l’écran. Pour étudier les images, quelques connaissances sont requises : il faut d’abord apprendre à différencier les vortex, les régions turbulentes et les nuages. Pour cela, un petit cours rapide est donné sur la page internet, et des tutoriels sont disponibles.

Une fois que vous avez toutes les connaissances nécessaires, vous verrez plusieurs images, qu’il faudra classer dans la catégorie vortex, régions turbulentes ou bandes nuageuses. Vous devrez également préciser si l’image est correcte ou si elle est pixelisée ou déformée.

En apprendre plus sur l’atmosphère des planètes

Pour qu’il n’y ait aucune erreur, chaque image est analysée par un minimum de 16 personnes. Attention : cette mission est entièrement bénévole et n’est pas rémunérée.

L’objectif des scientifiques est de créer un catalogue des différents types de vortex sur Jupiter, afin d’en apprendre davantage sur le fonctionnement de son atmosphère. Si les chercheurs savent déjà comment se forment les tempêtes, ils ont encore des incertitudes. Par exemple, ils ne savent pas pourquoi les vortex sont aussi colorés. Est-ce lié à la composition atmosphérique, ou à l’altitude à laquelle se forment les nuages ?

Les chercheurs espèrent répondre à ces questions avec l’aide qu’ils recevront.