Préparez-vous, une rare pluie de météores perséides embrasera le ciel nocturne dans quelque jours

Avis aux adeptes d’astronomie, la semaine prochaine sera marquée par un phénomène impressionnant : une pluie de météores perséides. Explications.

La semaine prochaine, et précisément dans la nuit 12 au 13 août, veillez à regarder le ciel. La raison ? Une pluie de météores perséides est prévue selon la NASA. Comme le rapporte le média LADbible, les Perséides sont connues pour être des averses très abondantes de météorites.

Lors de cette nuit, la NASA s'attend à voir jusqu'à 100 météores par heure “se déplaçant à 59,5 km par seconde, soit environ 133 000 mph”, comme le précise le média.



Crédit photo : iStock

Le créneau idéal pour admirer le ciel serait entre 22h30 et 4h30 du matin heure de Paris. L’occasion pour les amateurs et professionnels de sortir leurs télescopes. Selon les experts, cette soirée sera propice aux étoiles filantes qui seront visibles à l’œil nu. D’après les experts, le meilleur endroit pour repérer les Perséides sera dans le Pacifique et en Atlantique des États-Unis. Quant à la lune, elle ne sera pas comme à son habitude selon la NASA et devrait changer de couleur.

Dans un post partagé sur la plateforme X, anciennement Twitter, la NASA rappelle aux fans d’astronomie de ne pas manquer la "Super Blue Moon" qui aura lieu le 30 août prochain et qui ne se produit que tous les 10 ans environ.

What's up in August 2023?



Catch Saturn at its biggest and brightest for the year in mid-August. Wish on some "shooting stars" during the annual Perseid meteor shower on the 12th. And don't miss the "Super Blue Moon" on the 30th which only occurs about every 10 years. pic.twitter.com/FZ5EUQsHkX