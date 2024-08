Voici l'astuce imparable pour se protéger du soleil en vacances sans crème solaire

Bien qu’indispensable en vacances, la crème solaire pollue la mer et affecte la biodiversité marine. Pour la protéger, ces clubs ont trouvé une très bonne alternative.

Si vous partez en vacances à la mer cet été, gare aux coups de soleil ! Après une journée passée à la plage, il n’est pas rare de rentrer chez soi couvert de coups de soleil. Pour éviter cela, il est recommandé de mettre de la crème solaire avant et après la baignade.

Cependant, la crème solaire a un inconvénient majeur : elle contient des filtres UV qui polluent les fonds marins. Ces substances ont des impacts sur la reproduction, la photosynthèse et le métabolisme de la faune et de la flore marines. Bien que certaines crèmes possèdent le label “protection des océans”, elles restent une source de pollution.

“Ces mentions indicatrices sont apposées par les marques elles-mêmes. Même si elles ont une volonté de bien faire, les crèmes peuvent contenir par exemple du silicone qui génère des microplastiques”, explique Clarisse Chevrey, chargée de mission au parc naturel marin du golfe du Lion, à France 3.

Crédit photo : iStock

Alors comment faire pour préserver la biodiversité sans mettre de crème solaire et finir brûlé ? Dans le golfe du Lion, ces clubs ont trouvé une solution.

Des t-shirts anti-UV

Avec le soutien de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, le parc naturel marin du golfe du Lion mène une campagne de sensibilisation à ce sujet. L’été, des mesures sont prises pour permettre aux vacanciers de se baigner sans mettre de crème solaire, et sans attraper de coups de soleil. Pour cela, près de 400 t-shirts anti-UV, bleus à manches longues, sont prêtés aux vacanciers dans les clubs de paddle et de kayak.

Crédit photo : iStock

L’objectif de cette mesure est de réduire l’impact des crèmes solaires sur la biodiversité marine. Chaque été, dans le golfe du Lion, il n’est pas rare de voir des nappes de crèmes solaire à la surface de l’eau.

“On a la chance ici d’avoir la mer, la montagne, un site qui est exceptionnel mais fragile. On a le milieu terrestre et sous-marin, avec des posidonies qui vont s’oxygéner et si on ne le préserve pas, on va avoir un milieu complètement mort”, alerte Jérôme Chastang, gérant du Blue Bear, un club qui participe à l’opération.

Cette idée plaît beaucoup aux visiteurs, heureux de pouvoir protéger l’environnement. En plus de cela, ces t-shirts assurent une meilleure protection car ils sont efficaces immédiatement, tandis que la crème solaire met 30 minutes à agir. Plongés dans l’eau, les baigneurs n’ont pas trop chaud et n’ont plus besoin de mettre de crème solaire.