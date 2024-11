Les personnes avec les yeux de cette couleur sont plus intelligentes que les autres, révèle cette nouvelle étude

La couleur des yeux aurait-elle un impact sur l’intelligence d’un individu ? Les chercheurs semblent en être sûrs et dévoilent la couleur de l’iris que possèdent les personnes les plus intelligentes.

La couleur de vos yeux détermine-t-elle votre niveau d’intelligence ? C’est ce qu’ont mis en évidence des chercheurs de l’Université King’s College de Londres et de la faculté de médecine Érasme de Rotterdam. Selon ces derniers, les individus dont les yeux sont d’une certaine couleur seraient plus intelligents. Cela serait dû à l’interaction d’une soixantaine de gènes.

« La complexité génétique de la couleur des yeux chez l’homme dépasse considérablement les connaissances et les attentes antérieures », écrivent les chercheurs dans leur rapport publié sur Science Advances.

Dans le monde, on sait que la couleur des yeux dominante est le marron puisque 80% de la population l’arbore. On estime que le nombre d’individus possédant les yeux bleus est compris entre 8 et 10% dans le monde. Ce sont les personnes avec les yeux noisette et vert qui sont le moins représentées avec une estimation entre 5 et 2%.

Les capacités intellectuelles déterminées par la couleur des yeux ?

Les chercheurs expliquent qu’un gène, Pax6, impliqué dans la détermination de la couleur des yeux, pourrait jouer un rôle dans la partie du cerveau liée à des traits de personnalité comme la maîtrise de soi et l’extraversion ou l’introversion.

Marrons, bleus, verts, noirs ou gris, la couleur de votre iris en dit beaucoup sur votre personnalité et votre intellect. Les chercheurs dévoilent par exemple que les personnes aux yeux noirs seraient perçues comme plus réservées, agréables à vivre, rigoureuses mais aussi passionnées.

Pour les individus dont les yeux sont marrons, la confiance en soi, le respect et la loyauté sont les traits de la personnalité qui les définissent. Ils posséderaient également une vitesse de réflexion plus rapide que les autres. Vous l’avez sans doute deviné, ce sont bien les personnes aux yeux clairs, notamment bleus, qui sont les plus intelligentes selon les chercheurs.

Les yeux bleus sont réputés pour leur force intérieure, leur intelligence émotionnelle, leur romantisme, leur calme ainsi que leur générosité. Le revers de la médaille : les individus aux yeux bleus sont plus sensibles à la lumière et aux rayons du Soleil. Ils doivent très souvent porter des lunettes protectrices.

De futures recherches pourraient apporter plus de précisions sur ces résultats.