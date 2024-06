Les plus belles photos du lunistice qui a éclairé le ciel ce vendredi 21 juillet

Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juillet, le “lunistice” a éclairé le ciel. Un phénomène rare qui a été immortalisé dans le monde entier.

Ce vendredi 21 juillet, de nombreuses personnes se sont regroupées partout en France pour la fête de la musique. Que vous ayez décidé de sortir pour l’occasion ou de rester chez vous, vous avez peut-être été impressionné par la Lune ce soir-là : l’astre semblait plus visible que d’habitude et avait une teinte et une taille différente.

En effet, dans la nuit du 21 au 22 juillet a eu lieu le “lunistice”. Un phénomène rare aussi connu sous le nom “d’arrêt lunaire majeur”, qui survient tous les 18,6 ans, lorsque les degrés d’inclinaison de la Terre et de la Lune sont les plus importants.

Crédit photo : @ATOMEE__ / X

Une Lune impressionnante

Pendant cette soirée, la Lune était visible plus longtemps que d’habitude. Très haute dans le ciel, elle était plus grande et avait une teinte différente. Cette année, son apparition coïncidait avec le solstice d’été. Si vous avez manqué ce phénomène, pas de panique : vous n’aurez pas à attendre 18 ans pour le revoir à nouveau. En effet, il s’agissait de la première soirée du lunistice, qui devrait être à son maximum pendant les nuits d’équinoxe de septembre 2024 et mars 2025.

Ce week-end, le lunistice a été observé dans le monde entier. Voici les plus belles photos partagées par les internautes.

Crédit photo : @jonathanrds_dop / Instagram

Crédit photo : @ProcureureNIMES / X

Crédit photo : @raphaelcoelhophoto / Instagram

Crédit photo : @wischme / X

Crédit photo : @am_kassouha / Instagram

Crédit photo : btleparadis / X

Crédit photo : @selenophilePA / X