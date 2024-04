Mère des Dragons : ne manquez pas cette incroyable comète actuellement visible dans le ciel

Si vous levez les yeux vers le ciel nocturne en avril, vous pourrez apercevoir la comète Mère des Dragons. D’une couleur verte, elle rejette des gaz et de la poussière qui forment des sortes de cornes autour de la comète.

Avis aux amateurs d’astronomie ! Si vous levez la tête vers le ciel actuellement, vous pourrez apercevoir la comète surnommée “Mère des Dragons”. Cet objet céleste rare est visible dans l’hémisphère nord, après le crépuscule. Il répond au nom scientifique 12P/Pons-Brooks mais est surnommé “comète Mère des Dragons” par l’Agence spatiale européenne (ESA) car cette comète est considérée comme étant le corps parent d’une petite pluie de météores appelés les “kappa-Draconis”.

Cette comète est en orbite autour du Soleil et revient tous les 71 ans. Elle a été vue pour la dernière fois dans le ciel en 1954. Son noyau mesure 17 kilomètres de large et une spirale de lumière est visible autour de son centre. Cette comète a la particularité d’être composée de glace qui étincelle à l’approche du Soleil, ce qui crée un nuage de gaz et de poussière autour de l’astre. Ce nuage peut parfois prendre la forme de cornes, raison pour laquelle ce corps céleste est aussi surnommé “la comète du diable”.

Une comète visible à l’oeil nu

En plus de cela, cette comète a une couleur verte créée par les molécules de carbone diatomique, qui génèrent une lumière émeraude. Ce corps céleste sera au plus près du Soleil le 21 avril prochain, date à laquelle il sera plus brillant dans le ciel. En juin, la comète sera plus proche de la Terre mais elle ne sera plus visible dans l’hémisphère nord à cette période.

Crédit photo : Agence Spatiale Européenne

Actuellement, il est possible d’observer la comète à l'œil nu ou avec des jumelles. Vous pouvez également utiliser un petit télescope pour optimiser vos chances de voir ce phénomène rare. Pour cela, éloignez-vous de toute pollution lumineuse, attendez une heure après le coucher du Soleil et regardez au-dessus de l’horizon, à l’ouest.