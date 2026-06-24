Ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Bootides les nuits des 26 et 27 juin prochains

Avant d’admirer les célèbres Perséides, ne manquez pas la pluie d’étoiles filantes des Bootides. Un spectacle à contempler les nuits des 26 et 27 juin pour voir un maximum de météores.

L’été est là et le temps est idéal pour passer ses soirées à regarder les étoiles. Et cela tombe bien ! En été, plusieurs pluies d’étoiles filantes illuminent le ciel, comme celle des Perséides qui a lieu au mois d’août.

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Mais avant, une autre pluie d’étoiles filantes se produit. Bien qu’elle soit moins célèbre que les Perséides, elle vaut la peine d’être vue.

Des étoiles filantes bien visibles

Il s’agit des Bootides, qui a lieu chaque année en juin. Cette pluie d’étoiles filantes est imprévisible car si elle est calme une année, elle peut être extraordinaire l’année suivante. Selon Les Numériques, ce phénomène se produit tous les ans, lorsque les débris de la comète 7P/Pons-Winnecke entrent en contact avec l’atmopshère terrestre et se désagrègent, créant des boules de feu.

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Si les Bootides se distinguent des autres pluies d’étoiles filantes, c’est notamment parce que ses météores sont particulièrement lents. Les étoiles filantes traversent le ciel à environ 13 à 14 km/s, contre 59 km/s pour les Perséides. Ainsi, elles laissent de longues traînées visibles dans le ciel pendant plusieurs secondes.

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Voir un maximum d’étoiles filantes

Cette année, le pic des Bootides aura lieu ce week-end, les nuits des 26 et 27 juin. On pourra observer entre deux et une centaine de météores par heure. Il sera également possible d’admirer les étoiles filantes depuis la France jusqu’au 2 juillet prochain.

Pour bien profiter du phénomène, éloignez-vous de la pollution lumineuse et choisissez un lieu dégagé. Regardez vers le nord-est, en début de soirée aux alentours de 22h30, et laissez vos yeux s’adapter à l’obscurité pendant une vingtaine de minutes. Installez-vous confortablement et n’oubliez pas de faire un vœu.