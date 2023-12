Pakistan : des archéologues découvrent un butin de 1000 pièces datant d'il y a 2000 ans sur le site de Mohenjo-Daro

Des archéologues ont déterré des pièces de cuivre datant probablement de deux millénaires. Avec le temps, les quelques milliers de pièces ont fusionné, formant un magot de plusieurs kilogrammes.

C’est dans le district de Larkana, au sud-est du Pakistan, dans les ruines de Mohenjo-Daro, qu’une équipe d’archéologues locaux a trouvé un butin. C’est dans les vestiges d’un stūpa-cum bouddhiste (un monument en forme de dôme dans lequel est généralement contenu une relique de Bouddha) que des pièces de cuivre datant d’il y a 2000 ans ont été déterrées début novembre.

D’après le site LiveScience qui a interrogé les membres de l’équipe, le magot de monnaie de cuivre serait composé d’entre 1000 et 1500 pièces. Avec le temps et la corrosion, les pièces ont fusionné entre elles et ont formé un magot de couleur verte pesant 5,5 kilogrammes.

Sur les quelques pièces qui n’ont pas fusionné, les chercheurs ont remarqué qu’un personnage debout est représenté sur une face. Selon les professionnels, il pourrait s’agir d’un roi de l’empire Kouchan qui régnait sur la région entre le IIème siècle av. J.-C et le IIIème siècle apr J.-C, renseigne le site GEO.

Des pièces en cuivre similaires à celles trouvées dans les années 1930

Ces pièces de cuivre ont été découvertes complètement par hasard. En effet, Syed Shakir Shah, directeur du département d'archéologie du site de Mohenjo-Daro, et son équipe, ont été dépêchés sur place dans le cadre d’une fouille de sauvetage alors qu’un mur du site venait de s’effondrer. Les murs sont en terre cuite et s’effritent à cause du sel présent dans les eaux souterraines, rappelle encore GEO.

Crédit photo : Facebook

Par ailleurs, ces pièces de monnaie rappellent celles trouvées en 1931 par l’archéologue anglais Ernest J. H. Mackay. Ce dernier avait déterré 1000 pièces de cuivre qui, elles aussi, présentaient des figures similaires sur l’une des faces. Sur l’autre face figuraient des symboles ou le dieu hindou Shiva était représenté.

Les pièces doivent encore être analysées et nettoyées dans un laboratoire spécialisé afin de lever le voile sur bien des mystères qui entourent encore le site et les populations qui y ont vécu.