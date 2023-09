Des scientifiques évoquent l'existence d'une planète similaire à la Terre dans le système solaire

Il y a quelques jours, la revue scientifique "The Astronomical Journal" a publié un article qui évoque l'existence d'une planète similaire à la terre. D'après certains scientifiques, elle se trouverait dans notre système solaire externe.

Une découverte majeure, présagée par plusieurs scientifiques

Les astronomes ne peuvent espérer plus belle découverte que celle d'une planète similaire à notre terre. D'autant plus si elle appartient à notre système solaire car cette révélation impacterait les théories d'ores et déjà avancées sur la formation de ce dernier. Mais d'après plusieurs scientifiques mis à l'honneur dans la revue "The Astronomical Journal", cette neuvième planète existerait bel et bien.

L'hypothèse supposant l'existence d'une seconde planète comme la nôtre décrite dans une revue scientifique

Dans cet article, les scientifiques évoquent la ceinture de Kuiper. Formant une sorte de disque, cette région se situe dans notre système solaire externe, au-delà de l'orbite de Neptune. Là, les astronomes ont déjà identifié des planètes dites naines parmi lesquelles Pluton.

Si cette zone suscite l'intérêt des scientifiques, c'est parce qu'elle renferme de nombreux objets "transneptuniens". L'un d'eux a d'ailleurs longtemps été considéré comme une planète. Nommée Sedna, cette sphère rouge prouve l'existence d'une seconde planète similaire à notre terre selon les scientifiques qui ont rédigé cet article.

Crédit photo : iStock

Cette sphère ne serait que 1.5 à 3 fois plus grande que la terre

Cette théorie s'appuie sur le fait que l'orbite de Sedna, et celles d'autres objets dits transneptuniens, seraient reliées à une planète dont la taille avoisinerait celle de la planète bleue. Et ces chercheurs poussent encore plus loin leur raisonnement en s'appuyant sur des simulations qui leur permettent d'avoir une idée plus précise de la taille de cette fameuse planète.

Ainsi, l'article révèle qu'elle serait 1.5 à 3 fois plus grande que la terre. Et elle se trouverait à moins de 500 distances terre-soleil de ce dernier. À savoir que la distance entre notre planète et son étoile est de 149 millions de kilomètres. Je vous laisse faire le calcul...

Des découvertes à venir qui pourraient révolutionner les théories sur la formation du système solaire

Outre leurs réflexions qui les amènent à penser qu'une planète semblable à la terre se trouverait dans notre système solaire externe, ces universitaires avancent qu'une planète encore non découverte existe bel et bien dans cette zone de l'univers qu'est la ceinture de Kuiper. De plus, ils semblent convaincus que d'autres objets transneptuniens sont encore à découvrir.

Et toujours selon les auteurs de l'article, ces futures découvertes sont susceptibles de révolutionner toutes les théories déjà avancées sur la formation de notre système solaire. Dans ce cas, la classification des planètes serait également modifiée, comme elle l'a été il y a plus de quinze ans lorsque Pluton a rejoint la catégorie des planètes naines.