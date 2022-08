Il découvre le squelette d'un dinosaure gigantesque dans son jardin, un monstre de 24 mètres de long

Au Portugal, un homme a commencé des travaux de construction dans son jardin et a trouvé un immense squelette de dinosaure, qui pourrait être le plus grand jamais découvert en Europe.

En 2017, un Portugais a commencé des travaux de construction dans son jardin et a découvert des ossements. En trouvant les fragments d’os dans le sol, l’homme a immédiatement contacté une équipe de recherche.

Crédit photo : Faculté des sciences de l'Université de Lisbonne

Il s’est avéré que le squelette appartenait à un dinosaure qui aurait vécu sur Terre il y a entre 160 et 66 millions d’années.

« Il n’est pas habituel de trouver toutes les côtes d’un animal comme celui-ci, encore moins dans cette position, en conservant leur position anatomique d’origine », a déclaré Elisabeth Malafaia, une professeure qui a participé aux recherches.

Un immense squelette de dinosaure découvert

Grâce à des analyses effectuées début août, les chercheurs ont découvert que le dinosaure en question serait un sauropode brachiosaure géant. Il mesurerait 24 mètres de long et 11 mètres de haut. Le squelette est très bien préservé et les scientifiques ont déterré la cage thoracique et certaines vertèbres de l’animal.

Crédit photo : CNN

Le sauropode brachiosaure avait un long cou et une longue queue et était herbivore. Il était le plus grand de tous les dinosaures et le plus grand animal terrestre à avoir vécu sur Terre. Si les recherches se confirment, cette trouvaille pourrait être l’une des plus grandes découvertes paléontologiques d’Europe.

Comme le squelette est encore intact, les chercheurs espèrent trouver encore de nouveaux ossements.