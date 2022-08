Des empreintes de dinosaures vieilles de 113 millions d'années découvertes dans le lit d'une rivière asséchée

Après l’extrême période de sécheresse qui s’est abattue sur le Texas, des empreintes de dinosaures ont été découvertes dans une rivière asséchée.

Au Texas, le parc d'État de Dinosaur Valley est situé dans la « capitale des dinosaures du Texas », également connue sous le nom de Glen Rose. Ce site naturel régional est appelé ainsi car il y a 113 millions d’années, des dinosaures vivaient dans cette région.

Les premières empreintes de dinosaures dans le parc ont été découvertes pour la première fois en 1908, après une inondation dans la région. Des traces de sauropodes ont ensuite été vues en 1937, par un homme qui collectionnait des fossiles.

Crédit photo : Dinosaur Valley State Park

Le parc de Dinosaur Valley a ensuite ouvert en 1972 au grand public afin de préserver les traces des dinosaures et en apprendre plus aux visiteurs sur cette espèce disparue. Dans le parc, il est possible de suivre des sentiers de randonnée, de pique-niquer, d’aller au camping et de faire des visites guidées à cheval.

De nouvelles empreintes de dinosaures

Ces dernières semaines, un épisode de sécheresse intense s’est abattu sur cette région du Texas. Ainsi, la rivière Paluxy s’est asséchée, et l’on a pu découvrir de nouvelles empreintes de dinosaures dans le lit de la rivière.

« À cause des conditions de sécheresse excessives cet été, la rivière s’est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc. La plupart des traces découvertes à différents endroits de la rivière dans le parc ont été laissées par un Acrocanthosaurus », a expliqué Stéphanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs et de la faune du Texas.

Crédit photo : Dinosaur Valley State Park

Les empreintes découvertes appartenaient à des théropodes, qui avaient des pattes à trois doigts. Elles sont plus petites que les traces des sauropodes, qui ressemblent à celles des éléphants et qui ont également été découvertes dans la région. Une belle découverte qui nous permet d’en apprendre davantage sur l’existence des dinosaures sur Terre.