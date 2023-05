Triangle des Bermudes, légendes, mythes, réalité, etc.

Quese cache-t-il derrière les tragiques événements qui ont fait la renommée du triangle des Bermudes ? Nous levons le mystère sur ces énigmes.

Position géographique du triangle des Bermudes

Légende : Cartographie du triangle du diable Crédit : Rainer Lesniewski

Le triangle des Bermudes tire son nom de son emplacement géographique. Il s’agit de la zone située entre les archipels de Porto Rico, de la Floride et les Bermudes. Le périmètre qu’il représente est très fluctuant. Selon les rapports, il fait entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés. Sa superficie influe considérablement sur le nombre de disparitions rapportées.

Pendant une longue période, la description des phénomènes étranges constatés dans cet espace reposait surtout sur d’anciennes légendes.

Contrairement à ce que pense l’imaginaire collectif, cet espace ne présente aucune anomalie pouvant expliquer les mystérieux phénomènes qui s’y déroulent. Outre les théories farfelues, les hypothèses portent sur la formation de turbulents orages. Ces derniers auraient tendance à provoquer de fortes activités électriques favorables aux dépressions subtropicales et tropicales.

Lesnouvelles technologies permettent de mieux connaître les lieux. Les progrès de la science offrent la possibilité de fournir des preuves tangibles à la disparition de centaines d’avions et de navires ayant franchi ce périmètre. Pour cause, on y constate tout au plus une disparition par an.

Les événements à l’origine de l’épitaphe des Bermudes

Légende : Vagues déferlantes de l’Atlantique Crédit : remotevfx

Longtemps considéré comme un cimetière à ciel ouvert, cet archipel de l’Atlantique a fait couler beaucoup d’encre. Au cœur d’une légende à la fois tenace et irréaliste, les premiers événements étranges ayant fait sa popularité se sont déroulés au crépuscule de la Deuxième Guerre mondiale.

Le 5 décembre 1945, la patrouille TBM Avenger, composée de 5 torpilleurs et 14 pilotes, est la première victime connue à ce jour. Les membres de l’équipage sont en plein vol d’entraînement au large de l’archipel de la Floride, au-dessus de la zone, lorsqu’ils disparaissent des radars de contrôle à 15h40. Ce même jour, l’état-major valide l’embarcation de 13 militaires pour quadriller le périmètre à l’aide d’un avion de secours. Mais le PBM Mariner disparaît à son tour alors qu’il survole l’espace aérien de l’Atlantique.

La volatilisation de l’escadrille19 et de ses membres est un phénomène inconcevable pour les forces militaires américaines. Le mystère plane alors, car ni une éventuelle avarie de moteur ni une effroyable météo ne peut expliquer cette tragédie. C’est à partir de là que l’élaboration de théories en tout genre a commencé. Des intrigues aux confins du réel sont envisagées.

Plus de 200 disparitions en plein océan et dans les airs sont comptabilisées jusqu’à ce jour. Pour autant, l’archipel n’est pas considéré comme une zone de navigation périlleuse.

Les explications scientifiques derrière les énigmes des Bermudes

Légende : Les flots marins sublimés par les rayons du soleil Crédit : GEMINI PRO STUDIO

La première explication tangibleface aux séries de disparitions dans l’archipel de l’Atlantique réside sur la nature de ses fonds marins. Les évolutions dans le secteur de l’hydrographie ont permis aux plongeurs et aux scientifiques de les explorer. Une meilleure connaissance des caractéristiques de son récif a permis d’apporter des réponses cartésiennes. En 2020, l’utilisation de sonars a permis de découvrir une épave disparue il y a 95 ans.

L’analyse du plancher océanique et de la cartographie de cette partie de l’Atlantique lève le voile sur les origines des aéronefs et bateaux disparus. Premièrement, ce périmètre se situe sur le point culminant d’une montagne subaquatique faisant près de 4 000 mètres.

La présence d’abysses de 8 000 mètres de profondeur combinée à un cadre accidenté et une météo capricieuse explique donc les phénomènes aux allures mystiques. En effet, les tunnels à la taille colossale affichent une grande puissance d’aspiration. Ce phénomène repose sur la théorie des tourbières et s’observe généralement dans un environnement de roche calcaire. Les récifs de l’archipel de l’Atlantique réunissent toutes ces conditions.

La dangerosité des vagues: une autre explication admissible

Légende : Un voilier voguant sur une eau déchaînée Crédit : msan10

Cet archipel de l’Atlantique est situé au cœur d’une activité météorologique singulière et d’une grande violence. Il est notamment le point de rencontre des orages en provenance de la côte mexicaine et d’impressionnants ouragans équatoriaux. Ces derniers sont à l’origine de vents avec une vitesse verticale et d’un cisaillement pouvant déstabiliser les aéronefs, surtout ceux de petite taille.

Ce périmètre convectif et ses gros nuages qui apparaissent soudainement rendent les crashs inexpliqués plus cartésiens. Effectivement, ils peuvent entraîner les avions vers le bas ou vers le haut sur plusieurs centaines de mètres. Des houles aux dimensions surréalistes se forment alors à la suite des rafales avec une vitesse de 270km/h. Selon les explications de Simon Boxall, un océanographe de l’université de Southampton, ces murs d’eau peuvent faire 30 mètres de hauteur.

Les vagues scélérates de l’archipel de l’Atlantique peuvent facilement ébranler des navires de taille imposante. Leur ondulation anormale apporte une explication plus évidente aux innombrables disparitions observées dans cette partie du monde. Malgré tout, les fabulations autour de cet espace ont inspiré de nombreux scénaristes. C’est le cas de la trilogie X-Files et du film Wonder Woman qui mettent en avant des scènes relatives aux Bermudes.

Qu’en est-il du dérèglement des boussoles ?

Légende : Une vieille boussole magnétique utilisée pour la navigation Crédit : Trifonov_Evgeniy

Le ciel orageux de cette région située à proximité des Caraïbes est à l’origine de la perturbation des boussoles des appareils qui la traverse. Cette constatation explique clairement le sort qu’a subi l’escadrille19.

Concernant les mystères en mer, la théorie sur le Gulf Stream ou le courant du golf prend tout son sens. Ce courant marin se compose d’une masse d’eau profonde et large. Il circule d’un point à un autre tel un tapis roulant. Son mouvement dépend surtout de celui de la Terre et du sens que prennent les vents dominants. Quoi qu’il en soit sa trajectoire allant de l’ouest vers l’est le pousse à traverser l’archipel de l’Atlantique.

Les flots puisent une partie de leur force dans la puissance du Gulf Stream. Ils deviennent ainsi fatals à toutes les embarcations qui sont sur leur chemin.

Si la théorie des trombes marines n’est pas retenue, celle de la mer des Sargasses apporte également une explication plausible. L’exploration des fonds marins de cette partie du monde a également permis de découvrir la particularité de sa faune. Celle-ci se compose généralement de végétaux singuliers qui peuvent atteindre la surface de la mer. En s’étalant sur une centaine de mètres de large, les sargasses deviennent rapidement un problème pour les voiliers d’époque. Combinée aux phénomènes du Gulf Stream et à une météo dévastatrice, la présence de ces végétaux peut clairement expliquer les naufrages à répétition.

Réchauffement climatique et triangle des Bermudes

Légende : Ile des Bermudes vue du ciel Crédit : yujie chen

Mise à part la découverte de l’épave de 2020, la majorité des avions et embarcations disparus dans l’archipel de l’Atlantique restent introuvables. La force des courants marins et des vents verticaux les a sûrement poussés au large des archipels. Les phénomènes mystérieux autour du légendaire triangle ont cependant baissé avec le temps.

Des théories reposant sur les retombées du réchauffement climatique sont alors mises en avant. L’une d’entre elles repose sur l’affaiblissement du Gulf Stream et de la disparition de la faune marine.

La fonte de la calotte glaciaire entraîne la libération de l’eau douce dans l’océan. L’eau douce étant par nature moins dense que l’eau de mer, elle a une répercussion sur la masse du courant marin qui est moins conséquente. C’est de cette façon que le processus de tapis roulant aquatique a disparu.

Selon les scientifiques et océanographes, le ralentissement du Gulf Stream peut aussi avoir une incidence sur les houles scélérates. Le changement climatique a donc déréglé le phénomène naturel qui se cache derrière les mystères de l’archipel de l’Atlantique.

Le méthane, un intervenant furtif dans les tragédies des Bermudes

Légende : Un avion volant dans le ciel Crédit : S_Bachstroem

Pour sa part, l’agence américaine d’observation océanique et atmosphérique ou NOAA pointe du doigt le méthane. Ce gaz en provenance des fonds marins des Bermudes a la capacité de trouer la coque des navires, entraînant leur naufrage. Le gaz se mélange à l’eau de mer, ce qui le rend moins dense. Les analyses scientifiques ont révélé que cet amalgame réduit de façon considérable la flottabilité des bateaux.

La présence du méthane dans l’atmosphère au-dessus de cette partie du monde justifie également la dégradation de la portance des avions. Avec une concentration conséquente, ce gaz peut même stopper net les moteurs thermiques à réacteurs ou à piston. Après leur chute dans la mer, le courant marin transporte les aéronefs sur plus d’une centaine de mètres, ce qui explique l’absence d’épaves dans les eaux de l’archipel.

Le méthane qui contribue au folklore de l’archipel de l’Atlantique se libère des profondeurs du globe suite aux activités tectoniques des plaques. Le caractère tranchant de ses récifs intrigue aussi les océanographes. Selon eux, ces derniers peuvent aisément éventrer le châssis ou la coque des embarcations.

Pour ne rien arranger, l’absence de vent rend leur détection très compliquée. En l’absence de houle, les récifs sont totalement invisibles. Ce constat apporte une explication plausible aux disparitions qui ont lieu par temps calme. Une fois au fond des eaux, les épaves sont, une fois de plus, transportées ailleurs sous l’effet du courant marin.