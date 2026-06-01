Un météore, lancé à... 120 000 km/h, explose dans le ciel, semant la panique chez les habitants

Ce week-end, des habitants ont été surpris par une détonation assourdissante d’un météore dans l’atmosphère. Une explosion entendue à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

Samedi 30 mai, les habitants de la côte est américaine ont sans doute eu la peur de leur vie. Il était 14 h 06 heure locale (20 h 06 heure française) lorsqu’une déflagration a eu lieu dans le ciel, faisant trembler leurs habitations.

L’explosion a même été entendue à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.

Crédit photo : Tomoyuki Maruyama/ iStock

Une forte explosion a retenti dans l’atmosphère

Que s’est-il passé ? Si les habitants ont craint le pire, il s’agissait en réalité d’un météore qui se dirigeait vers la Terre, à la vitesse de... 120.000 kilomètres par heure. Le grand boum ressenti correspond au moment où le corps céleste a explosé dans l’atmosphère au-dessus de la limite entre le Massachusetts et le New Hampshire, a indiqué Jennifer Dooren, cheffe adjointe pour la presse à la Nasa, dans un communiqué transmis à l’AFP.

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Une boule de feu d’environ 1 mètre de large

BREAKING.. MASSIVE BOOM SOUND REPORTED IN MASSACHUSETTS AND RHODE ISLAND… almost all witness reports and video supports it was a meteor exploding over the sky in Eastern MA. Viewing satellite data it seems to support this theory as a very intense flash was viewed from space.… pic.twitter.com/CULrs7Jcnf — Mike Masco (@MikeMasco) May 30, 2026

Des internautes apeurés ont raconté le moment impressionnant sur les réseaux sociaux.

Rapidement, la NASA a livré plus de détails. Dans un communiqué, l’agence spatiale écrit : « Cette boule de feu n'a été associée à aucune pluie de météores actuellement active, il s'agissait d'un objet naturel et non d'une rentrée de débris spatiaux ou d'un satellite. »

Quant au bruit et à la secousse ressentis, la Nasa explique qu’au moment de l’explosion du météore, à 64 kilomètres dans le ciel, l’énergie libérée était équivalente à 300 tonnes de TNT environ. Il n’est pas étonnant alors que les maisons de la région aient tremblé.

Sur les images satellite partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir l’entrée de la météorite dans l’atmosphère juste avant son explosion.

Au micro de CNN, le responsable du programme de surveillance de l’organisation American Meteor Society, Robert Lunsford, a déclaré que le corps céleste était « clairement plus gros qu’une boule de feu classique, environ un mètre de large. »

Enfin, il est peu probable que le météore ait touché le sol, selon lui.