Un vaisseau extraterrestre est en train de passer proche de la Terre, selon un astrophysicien

Une comète interstellaire baptisée 3I/Atlas a atteint son point le plus proche avec la Terre ce vendredi 19 décembre 2025.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la comète interstellaire 3I/Atlas fascine la communauté scientifique. Et pour cause : il s’agit seulement du troisième objet cosmique jamais découvert, après Oumuamua en 2017, et Borissov en 2019.

Identifié cet été, cet élément céleste traverse depuis le système solaire à grande vitesse. Il y a quelques heures, 3I/Atlas a attiré tous les projecteurs sur elle.

Crédit Photo : NASA

Une comète extraordinaire

Comme le précise LADbible, la comète a atteint, ce vendredi 19 décembre, le point le plus proche de la Terre, à une distance de 270 millions de kilomètres.

Elle se dirige désormais vers les confins du système solaire et devrait frôler Jupiter au printemps 2026. Un voyage intergalactique qui sera observé de près par les sondes de la Nasa.

Début novembre, l’Agence spatiale américaine a dévoilé des photos inédites de la mystérieuse comète. Ces images ont été capturées par des engins spatiaux, comme le télescope James Webb.

Crédit Photo : NASA

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 3I/Atlas est unique en son genre. Sa trajectoire et sa vitesse laissent penser que cette comète provient d’une autre partie de la galaxie, souligne BBC News Afrique.

Son caractère extraordinaire a donné lieu à des théories pour le moins surprenantes. Selon Avi Loeb, physicien et professeur à Harvard, 3I/ATLAS serait en réalité un vaisseau extraterrestre et pourrait représenter une menace.

Un vaisseau alien ?

Le spécialiste de l’astrophysique soutient que la comète présente plusieurs anomalies qui pourraient correspondre à une technologie extraterrestre, comme une trajectoire « inhabituellement alignée » et une « géométrie singulière ».

« La technologie extraterrestre représente une menace potentielle car, lors d'un rendez-vous à l'aveugle à l'échelle interstellaire, on ne sait jamais si l'on a affaire à un visiteur amical ou à un tueur en série », a déclaré Avi Loeb à Sky News.

Avant d’ajouter :

« Lorsqu'il y a des implications pour la société, nous devons envisager même une hypothèse improbable et recueillir un maximum de données pour nous convaincre du contraire ».

Crédit Photo : NASA

De son côté, la NASA assure que la comète est bel et bien une… comète, et non un « vaisseau alien ».

« Elle ressemble à une comète et se comporte comme telle, et tous les indices montrent qu'il s'agit bien d'une comète (…) Elle présente certaines propriétés intéressantes, légèrement différentes de celles des comètes de notre système solaire, mais son comportement reste celui d'une comète. Ainsi, tout porte à croire que cet objet est un corps céleste naturel », a déclaré Amit Kshatriya, administrateur associé de la Nasa, lors d’une conférence de presse

Le débat est clos !