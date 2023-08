Voici à quoi ressemblera la Terre dans 250 millions d'années, selon un scientifique

Selon des recherches menées par le scientifique Christopher Scotese, les continents de la Terre auront tous fusionné dans 250 millions d’années, comme lors de la formation de la planète.

Si vous vous souvenez de vos cours de SVT, vous vous rappelez sans doute que la Terre bouge en permanence. Les plaques tectoniques, qui forment les montagnes, les volcans, les vallées et les séismes, sont toujours en mouvement.

Quand la Terre s’est formée, tous les continents que nous connaissons aujourd’hui étaient rassemblés en un seul, appelé la Pangée. Puis, au fil des années, ils se sont séparés pour former ceux que nous connaissons aujourd’hui.

Théorie de la tectonique des plaques: voici à quoi devrait ressembler la Terre dans 250 millions d'années @TechInsider pic.twitter.com/FHIpcai7qt — L'important (@Limportant_fr) October 5, 2022

La Pangée s’est formée il y a 200 millions d’années. Mais à quoi ressemblera la Terre dans 250 millions d’années ? Selon des recherches menées par le scientifique Christopher Scotese, les continents pourraient fusionner à nouveau.

La carte du monde dans 250 millions d’années

Le professeur de l’Université de Northwestern a étudié comment la tectonique des plaques et le réchauffement climatique vont modifier l’apparence de la Terre à l’avenir. Christopher Scotese a réalisé plusieurs cartes animées basées sur ses recherches et le résultat est édifiant. Selon le scientifique, tous les continents pourraient se rejoindre dans 250 millions d’années.

Crédit photo : Christopher Scotese

L’Afrique sera reliée à l’Europe et aux Amériques et l’Afrique du Sud ainsi que le Mexique ne seront plus qu’à une journée de voiture. L’Espagne aura six pays voisins tandis que la Nouvelle-Zélande et l’Ecosse seront les seuls territoires isolés. La plupart des îles, comme l’Australie ou le Japon, rejoindront les continents. Enfin, l’Europe sera unie avec l’Afrique et le Moyen-Orient.