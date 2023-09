Voici à quoi ressemblera la vie sur Mars, selon ChatGPT

Comment arriverait-on à vivre sur Mars et à quoi ressemblerait notre quotidien sur la planète rouge ? Voici deux questions posées à ChatGPT.

Vivre sur Mars est une idée qui germe de plus en plus dans l’esprit collectif. Si nous sommes encore loin de mettre un pied sur la planète rouge, de nombreuses personnes essaient d’imaginer la vie que nous aurions là-bas. Comment ferions-nous pour survivre sur cette planète hostile ? À quoi ressemblerait notre quotidien dans un lieu bien différent de la Terre ?

Pour avoir quelques éléments de réponse et laisser notre imagination vagabonder, ces questions ont été posées à ChatGPT. Voici les réponses délivrées par l’intelligence artificielle.

Comment survivre sur Mars ?

Avant toute chose, ChatGPT souligne les difficultés que nous rencontrerons pour vivre sur Mars. D’après l’intelligence artificielle, les premières personnes qui arriveront sur la planète devront vivre dans “des habitats spécialement conçus pour les protéger des conditions hostiles”. En effet, Mars est une planète où il est difficile de se projeter à cause du manque d’air respirable, des températures extrêmes et des tempêtes de poussière.

Crédit photo : iStock

Pour survivre, ChatGPT estime que les humains devront créer des habitats souterrains ou équipés de technologies avancées. Ils ne pourront pas se promener librement à la surface de Mars et devront porter des combinaisons spatiales en permanence pour se protéger des radiations solaires, des températures et de l’absence d’oxygène. Il sera impossible de sortir des habitats sans cette combinaison spatiale.

Bien que l’idée de vivre sur Mars soit l’objet de nombreux fantasmes, ChatGPT se montre plus réaliste car selon lui, “il est important de noter que la terraformation de Mars reste pour l’instant une hypothèse théorique et une idée de science-fiction. Les défis techniques, financiers et éthiques liés à une telle entreprise sont énormes et nous ne disposons pas encore de technologies nécessaires pour commencer un projet de cette envergure.”

Quel quotidien sur Mars ?

Dans le cas où les humains arriveraient à mettre au point des habitats leur permettant de survivre sur Mars, comment se dérouleraient les journées sur la planète rouge ? Selon ChatGPT, aucun bétail ne pourra vivre sur la planète. Les humains seront donc obligés de cultiver de la viande en laboratoire à partir de cellules animales pour se nourrir. Ils pourront également manger des insectes, qui sont une bonne source de protéines.

Pour boire, l’intelligence artificielle estime que les colons devront utiliser des techniques d’extraction pour transformer la glace présente sur la planète en eau potable.

Des conditions de vie difficiles qui laissent penser que l’on est encore loin de quitter la planète bleue.