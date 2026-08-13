À 12 ans, il trouve 800 euros dans la rue, les remet à la police et les récupère un an plus tard

Direction Dijon où un adolescent a été récompensé de la plus belle des façons pour avoir remis aux autorités les 800 euros qu’il avait trouvés dans la rue.

Qui a dit que l’honnêteté ne payait pas ? Adam, un Dijonnais de 12 ans, en est la preuve. Il y a un an, le jeune garçon a trouvé 800 euros dans la rue et les a apportés au commissariat de Dijon (Côte-d’Or). Un geste qui lui a valu une belle surprise il y a quelques jours.

Un ado de 12 ans découvre 800 euros dans un buisson

Cette histoire commence un jour de juin 2025, rapporte Le Parisien. L’adolescent, alors élève en CM2, découvre les billets dans un buisson en rentrant chez lui.

Le montant n’est pas négligeable : 800 euros au total. Après cette trouvaille inattendue, le jeune homme contacte aussitôt sa mère, qui lui recommande de remettre la somme aux forces de l’ordre.

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« Quand il m’a montré sa trouvaille, j’ai pris peur, et je lui ai dit qu’il fallait amener cet argent à la police, qu’on ne pouvait pas le garder », raconte la mère d’Adam, interrogée par Le Bien Public.

Elle ajoute :

« Dès que je suis sortie du travail, on y est allé, je ne voulais prendre aucun risque, ce n’était pas à nous (…) ».

Sur place, les policiers félicitent l’ado pour son honnêteté et lui font une promesse : si personne ne vient réclamer les 800 euros dans l’année, il pourra les récupérer.

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Il remet l’argent à la police et les récupère un an plus tard

Pendant près d’un an Adam a patienté dans l’espoir de recevoir ce fameux coup de téléphone.

Il y a quelques jours, le collégien a finalement été récompensé : la police l’a invité dans ses locaux, lundi 3 août, pour lui remettre l’argent.

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Mais ce n’est pas tout. Le jeune Dijonnais a reçu un insigne de la police et a passé une heure avec des fonctionnaires de la section d’intervention. Au programme : découverte du matériel, notamment des boucliers et des casques blindés, détaillent nos confrères.

De son côté, la Police nationale de Côte-d’Or a félicité Adam sur Facebook, saluant son « remarquable sens civique » et son « bel exemple d’honnêteté ».

Le bon samaritain compte désormais s’offrir un téléphone portable ou un ordinateur. Il va également faire plaisir à sa maman, qui a joué un rôle important dans cette histoire.