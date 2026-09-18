Un Brésilien de 33 ans arrêté déguisé en femme, aurait tué 80 personnes depuis l'âge de 13 ans

Au Brésil, un homme recherché pour une série d’homicides a été arrêté alors qu’il était déguisé en femme pour échapper à la police.

Un scénario digne d’un thriller.

Dimanche 13 septembre, Jorlan Lopes da Silva, un tueur en série présumé de 33 ans, a été interpellé à Mulungu, dans l’État de Paraíba, au nord-est du Brésil.

Lors de son interpellation, ce dernier était vêtu d’une robe et coiffé d’une perruque, chaussé de sandales féminines. Mais ce n’est pas tout. Il portait également une fillette de deux ans dans ses bras. Un accoutrement destiné à tromper les forces de l’ordre sur son identité.

Un Brésilien affirme avoir tué 80 personnes

Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir tué environ 80 personnes au cours de sa vie, rapporte Jornal da Paraíba. Selon la Polícia Civil da Paraíba, ces aveux vont être vérifiés au cours de l’enquête.

D’après l'inspecteur Douglas Garcia, en charge de l'affaire, la police a déjà rassemblé des preuves reliant Jorlan Lopes da Silva à 16 homicides commis en l’espace d’environ trois mois dans la région de Vale do Mamanguape.

ALERT: Potential most prolific serial killer in Brazil's history found by police disguised as a woman wearing a dress and holding a seemingly random 2-year-old.



Police found Jorlan Alves da Silva, 33, in a striped dress and a loosely fitting black wig in northeastern Brazil.… pic.twitter.com/XhQ9N7vqpJ — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 16, 2026

Face aux enquêteurs, le trentenaire a assuré avoir tué pour la première fois à l’âge de 13 ans. Il aurait passé entre cinq et six ans en prison ces dernières années.

Libéré en mai 2026, il aurait été impliqué dans 16 meurtres jusqu’à son arrestation, le dimanche 13 septembre.

Il se déguise en femme pour échapper à la police

Il aura fallu près de 48 heures de recherches aux forces de l’ordre pour mettre la main sur Jorlan Lopes da Silva.

Pour échapper aux autorités, le fugitif se serait caché dans des zones boisées. Les policiers auraient ensuite retrouvé sa trace dans une communauté de Cabedelo sans parvenir à l’arrêter.

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Lors de sa dernière tentative pour fuir la police, le Brésilien aurait décidé de changer d’apparence et de se déguiser en femme pour ne pas être reconnu, sans succès. Il a pu être identifié grâce à un tatouage.

Parmi ses victimes présumées, deux commerçants tués le 1er août à Rio Tinto. Par ailleurs, il a révélé aux enquêteurs l’endroit où se trouvait le corps d’une jeune femme qu’il aurait assassinée.

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Deux autres hommes arrêtés

Les autorités soupçonnent le jeune homme d’entretenir des liens avec une importante organisation criminelle. Deux autres hommes, qui pourraient être impliqués dans l’affaire, ont eux aussi été arrêtés.

Pour l’heure, la police civile n’a pas précisé comment l’enfant s’est retrouvé avec le suspect. Une chose est sûre : ils n’avaient aucun lien de parenté. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 40 ans de prison.

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