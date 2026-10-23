Elle est éjectée d'un manège en marche dans une fête foraine : la jeune femme de 18 ans meurt, les attractions avaient été inspectées quatre jours plus tôt

Terrible drame dans une fête foraine au Mexique, où une jeune fille de 18 ans est morte après avoir été éjectée de son siège dans un manège en marche.

Un incident glaçant.

Il y a quelques jours, une Mexicaine de 18 ans a tragiquement perdu la vie dans un parc d’attractions. Elle a été éjectée de son siège alors que le manège était en marche.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qui s’est passé, selon le magazine américain People.

Une femme de 18 ans meurt après avoir chuté d’un manège

Ce qui devait être une sortie amusante dans une fête foraine à Los Cabos, au Mexique, a viré au drame pour Gabriela Rodriguez Tezoco, 18 ans.

Le 20 octobre dernier, la jeune fille s’y est rendue lors de la fête traditionnelle de Cabo San Lucas. Que s’est-il passé ?

La visiteuse se trouvait sur l’attraction « The Pendulum », un manège à sensations fortes de type pendule, lorsqu’elle a chuté dans le vide. La scène a été filmée par des visiteurs, puis diffusée sur les réseaux sociaux.

Sur les images, la barre de sécurité qui maintenait Gabriela Rodriguez Tezoco à son siège paraît se relever alors que l’attraction est en mouvement. Cette dernière semble glisser avant d’être projetée contre la structure métallique. Comme vous pouvez le voir, le manège continue de tourner pendant quelques secondes.

Elle succombe à ses blessures

Après sa chute, les secouristes et une équipe de la Croix-Rouge mexicaine ont pris en charge la victime et lui ont prodigué les premiers soins.

Gabriela Rodriguez Tezoco a ensuite été transportée à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. Mais elle a succombé à ses blessures peu après son arrivée, a indiqué la municipalité de Los Cabos, le mercredi 21 octobre.

Le maire de la commune, Christian Agundez Gomez, a publié un communiqué sur Facebook dans lequel il déplore cet incident et présente ses condoléances.

« Ces festivités nous rappellent qui nous sommes, d’où nous venons et ce dont nous sommes capables lorsque nous sommes unis. Aujourd’hui, avec le même esprit qui nous rassemble pour célébrer, nous devons nous unir pour soutenir la famille de Gabriela », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Ça aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous. Ils ne sont pas seuls ».

Crédit Photo : Jam Press

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Une enquête a été ouverte

Pour l’heure, les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer, soulignent nos confrères.

L’édile a ajouté dans son communiqué que l’attraction en question, «The Pendulum», avait été suspendue pendant qu’une enquête était menée sur son fonctionnement et celui des autres manèges de la fête foraine.

Ces investigations sont sous la direction du parquet général de l’État de Basse-Californie du Sud. Des expertises techniques sont actuellement en cours.

« La municipalité de Los Cabos coopérera pleinement et apportera tout le soutien nécessaire à la famille », a conclu le communiqué.

Reste désormais à découvrir ce qui a provoqué la chute. À noter qu’une inspection des attractions avait été réalisée quatre jours avant le drame.