En plein vol, le plafond de l'avion s'effondre sur les passagers paniqués

Mardi 15 septembre, les passagers d’un avion en Iran ont eu la frayeur de leur vie lorsque le plafond de l’appareil s’est effondré sur eux. La séquence filmée a été diffusée sur les réseaux sociaux.

La panique était totale ! En Iran, un vol interne reliant Mashhad et Kermanshah a été le théâtre d’un incident très rare ce mardi 15 septembre. Les passagers présents à bord du Boeing 737 ont certainement vu leur vie défiler lorsque le plafond de l’appareil s’est effondré.

Selon India express, cet incident s’est produit alors que l’avion effectuait un atterrissage d’urgence dans la ville du départ du vol.

Peu après le décollage de Mashhad, un pneu du train d’atterrissage aurait éclaté, selon les premières informations des médias, qui n’ont pas été confirmées par les autorités. Le vol a dû être interrompu et l’avion a dû revenir au point de départ. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Les passagers sains et saufs

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Dans les images de panique, relayées sur les réseaux sociaux, des sièges se mettent à trembler, et des cris retentissent de toutes parts. On aperçoit aussi le revêtement du plafond de la cabine qui s’effondre littéralement sur les passagers, laissant apparaître des parties de la structure interne de l’appareil.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

Aucun passager n’a pour autant été blessé et tous ont été évacués sains et saufs. Les personnes à bord de l’avion ont ensuite été transférées sur un autre vol à destination de Kermanshah. Plus que de peur que de mal donc même si les images restent impressionnantes.