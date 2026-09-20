En plein vol, le plafond de l'avion s'effondre sur les passagers paniqués

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Des passagers dans un avion

Mardi 15 septembre, les passagers d’un avion en Iran ont eu la frayeur de leur vie lorsque le plafond de l’appareil s’est effondré sur eux. La séquence filmée a été diffusée sur les réseaux sociaux.

La panique était totale ! En Iran, un vol interne reliant Mashhad et Kermanshah a été le théâtre d’un incident très rare ce mardi 15 septembre. Les passagers présents à bord du Boeing 737 ont certainement vu leur vie défiler lorsque le plafond de l’appareil s’est effondré.

Selon India express, cet incident s’est produit alors que l’avion effectuait un atterrissage d’urgence dans la ville du départ du vol.

Peu après le décollage de Mashhad, un pneu du train d’atterrissage aurait éclaté, selon les premières informations des médias, qui n’ont pas été confirmées par les autorités. Le vol a dû être interrompu et l’avion a dû revenir au point de départ. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Les passagers sains et saufs

La suite après cette vidéo

Dans les images de panique, relayées sur les réseaux sociaux, des sièges se mettent à trembler, et des cris retentissent de toutes parts. On aperçoit aussi le revêtement du plafond de la cabine qui s’effondre littéralement sur les passagers, laissant apparaître des parties de la structure interne de l’appareil.

WATCH: Cabin ceiling falls apart onboard a Sepehran Airlines Boeing 737 after a tire reportedly burst shortly after takeoff from Mashhad Airport causing engine damage and severe vibrations. pic.twitter.com/R7RP1AwZYX

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 15, 2026

Aucun passager n’a pour autant été blessé et tous ont été évacués sains et saufs. Les personnes à bord de l’avion ont ensuite été transférées sur un autre vol à destination de Kermanshah. Plus que de peur que de mal donc même si les images restent impressionnantes.

Suivez-nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
Un adolescent passe un examen
Dès 2027, les élèves mauvais en orthographe n’auront plus la moyenne aux épreuves du bac et du brevet
La photo de l&#039;employ&eacute; en arr&ecirc;t maladie en train de mixer de dans un club en Allemagne
En arrêt maladie, il mixe en boîte le soir même, croise son patron et se confie à ChatGPT
Un restaurant
Des prix libres : Dans ces restaurants français, les clients décident eux-mêmes du montant de l’addition
Jorlan Lopes da Silva lors de son interpellation
Arrêté déguisé en femme, un Brésilien affirme avoir tué 80 personnes depuis l’âge de 13 ans