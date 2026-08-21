« Le bon cœur, ça ne marchera plus » : elle avait fait confiance à une jeune famille, son appartement est ravagé et 12 000 euros envolés

Une propriétaire a eu la terrible surprise de découvrir son appartement neuf en location complètement détruit par son ancien locataire.

Une propriétaire découvre l’ampleur des dégâts dans son appartement

Les problèmes entre propriétaires et locataires ne sont pas rares. Véronique Lebaillif en a fait l’amère expérience. Deux semaines après le départ de son locataire, cette propriétaire constate encore les dégâts causés et ce, malgré le ménage effectué.

Au micro de France Télévisions, Véronique Lebaillif témoigne et montre le résultat dans son appartement qui était neuf : plinthes arrachées, murs griffés par des chiens, parquets imbibés d’excréments d’animaux, mobilier détruit et prises de courant disparues, énumère-t-elle.

Capture d'écran : France Télévisions

Il y a un an encore, le logement de la propriétaire était impeccable. Aujourd’hui, il ne ressemble plus à grand-chose. Entre ces dégâts et les loyers impayés du locataire, la propriétaire estime les préjudices à 12 000 euros.

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Des dégâts entraînés par une situation professionnelle et personnelle compliquée

Capture d'écran : France Télévisions

Le locataire explique aux journalistes la situation en évoquant des problèmes professionnels et personnels. Il raconte ne pas avoir été payé par son entreprise et que sa compagne est partie avec leur enfant en bas âge, le laissant « tout seul avec les problèmes ». Pourtant, il précise qu’il n’était jamais dans l’appartement mais que ses deux chiens oui et qu’il ne faisait pas le ménage.

Cette situation est difficile à encaisser pour Véronique Lebaillif qui avait décidé de faire confiance à cette jeune famille lors de la signature. Elle regrette aujourd’hui sa décision : « le bon cœur, ça ne marchera plus ».

Capture d'écran : France Télévisions

Véronique Lebaillif a fait appel à un huissier pour constater les dégâts avant de pouvoir porter plainte. Elle espère que le locataire paiera des dommages. Cela dit, ce n’est pas gagné. Selon une avocate experte en droit immobilier, si la personne concernée a disparu ou est en situation de précarité, elle sera dans l’incapacité de rembourser un propriétaire. Le combat continue donc pour Véronique.