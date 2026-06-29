La femme et les enfants d'un footballeur argentin parmi les 1 500 morts des violents séismes au Vénézuela

Un footballeur argentin a perdu sa famille dans le violent double séisme qui a secoué le Venezuela ces dernières heures.

Moins d'une semaine après les terribles tremblements de terre qui ont ravagé le Venezuela, le 24 juin dernier, les autorités locales sont submergées et font tout leur possible pour porter secours aux survivants.

Outre les dégâts matériels considérables, causés par ces deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 sur l'échelle de Richter, le bilan humain s'avère déjà très lourd. Si celui-ci fait désormais état de plus de 1 000 morts et de milliers de blessés, il n'est encore que provisoire et pourrait s'alourdir dans les heures et les jours qui viennent, car des milliers de personnes sont toujours portées disparues et ensevelies sous les décombres.

De nombreuses familles se retrouvent ainsi sans nouvelles de leurs proches et lancent des appels de détresse pour tenter d'obtenir la moindre information. Si certains ont eu la joie et le soulagement d'apprendre que les leurs avaient survécu, d'autres, en revanche, ont malheureusement perdu une ou plusieurs personnes de leur entourage dans le drame.

C'est notamment le cas du footballeur argentin Lucas Trejo qui vient d'annoncer une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Crédit photo : @lucastrejo_lt / Instagram

Séisme au Venezuela : le footballeur Lucas Trejo a perdu femme et enfants

Évoluant au sein du club de football de Maritimo, pensionnaire de deuxième division vénézuélienne, ce défenseur âgé de 38 ans a, hélas, perdu toute sa famille qui a péri dans l'effondrement de son immeuble, à Playa Grande.

Absent du domicile familial lorsque la catastrophe est survenue, Lucas Trejo ignorait si les siens avaient pu se mettre à l'abri à temps.

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Sans nouvelles de sa femme Yanina et de ses deux enfants, Aaron et Ainhoa, depuis la catastrophe, le natif de Córdoba avait finalement lancé un appel à témoin désespéré sur son compte Instagram pour essayer d'en savoir plus.

« Notre immeuble s’est effondré et je suis sans nouvelles de ma famille. Je vous en prie, priez pour eux et diffusez ce message à toute personne susceptible de les avoir vus » (Lucas Trejo)

Malheureusement, la triste nouvelle est tombée le samedi 27 juin, lorsque les secours ont découvert les corps sans vie de son épouse et de ses enfants, dans les décombres du bâtiment effondré, indiquent nos confrères du Parisien.

Crédit photo : @lucastrejo_lt / Instagram

Crédit photo : @lucastrejo_lt / Instagram

Pour rappel, ces deux puissants séismes, qui ont ébranlé le Venezuela, ont fait plus de 1 500 morts et au moins 3 000 blessés. Par ailleurs, selon les Nations unies, la catastrophe aurait directement affecté près de 7 millions de personnes alors que 50 000 d'entre elles seraient toujours portées disparues.