Une caricature de Charlie Hebdo sur le décès de la mère de Didier Deschamps suscite un tollé

Un dessin de Charlie Hebdo, se moquant du décès de la mère de Didier Deschamps, a suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

L'équipe de France de football jouera ce vendredi 26 juin (21h) son troisième et dernier match de poule de la Coupe du monde contre la Norvège d'Erling Haaland, aux États-Unis.

Si les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les 16ᵉ de finale de la compétition après leurs deux succès contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), cette affiche, qui aura lieu au Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), ne sera toutefois pas dénuée d'intérêt puisque la première place du groupe I est en jeu.

Crédit photo : @FFF / Instagram

Une fois n'est pas coutume, Didier Deschamps, qui vit ses dernières heures à la tête des Tricolores, ne sera pas présent sur le banc pour coacher l'équipe et son capitaine Kylian Mbappé. Endeuillé suite au décès de sa maman, survenu cette semaine, le sélectionneur est en effet rentré en France pour assister aux obsèques, laissant ainsi le soin à son adjoint Guy Stéphan de diriger ses ouailles.

Malgré l'épreuve qu'il traverse, Didier Deschamps a pu compter sur le soutien de ses joueurs et de son staff, mais aussi de nombreuses personnalités qui n'ont pas hésité à lui témoigner leur affection. De son côté, le journal Charlie Hebdo a préféré traiter l'information d'une manière jugée offensante, provoquant un véritable tollé.

Crédit photo : @FFF / Instagram

Charlie Hebdo se moque du décès de la mère de Didier Deschamps

L'hebdomadaire satirique a ainsi réalisé une caricature du sélectionneur qui a suscité l'indignation générale, notamment parmi les fans de football.

Publié dans l'édition du mercredi 24 juin, ce dessin (ci-dessous- montre Didier Deschamps portant fièrement l'urne funéraire de sa mère tel un trophée. L'image est accompagnée de la légende suivante : « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison », en référence aux paroles du célèbre tube de l'artiste Vegedream, qui avait rythmé les exploits de l'équipe de France, championne du monde en 2018, en Russie.

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Crédit photo : Charlie Hebdo / X

Aussitôt partagée, la caricature a été jugée déplacée et pas drôle , voire franchement scandaleuse par de nombreux internautes. Beaucoup de ces derniers ont ainsi fait part de leur indignation en dénonçant ce dessin, avec des mots très durs. « Ignoble », « honte », « horrible », « écoeurant », « pitoyable », « dégueulasse », « pathétique » ou encore « méchanceté gratuite », peut-on lire ainsi sur le réseau social X.

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Le député LFI de l'Essonne Antoine Léaument a, lui aussi, critiqué la caricature et réclamé « un peu de respect » tout en apportant son « soutien à Didier Deschamps ».

« Total soutien à Didier Deschamps et aux proches de sa maman. Ce dessin n’est pas drôle. Il faut être insensible à la douleur des autres pour en rire. Didier Deschamps n’est pas qu’une personne publique : c’est un fils en deuil. Un peu de respect, c’est trop demander ? » (Antoine Léaument)

Crédit photo : capture d'écran / X

D'autres personnes ont en revanche apprécié le dessin ou simplement défendu la liberté d'expression de l'hebdomadaire satirique, en évoquant notamment le droit à l'humour noir.

Chacun se fera son avis…