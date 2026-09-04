« Voilà ce que tu mérites » : il tue ses enfants de 6 et 10 ans et sa belle-mère, filme la scène et envoie la vidéo à sa femme

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Le lieu du crime à Gy, en Haute-Saône

Dans les hauteurs de Gy, en Haute-Saône, un homme de 42 ans a tué ses enfants et sa belle-mère. Un triple meurtre qu’il a filmé et envoyé à sa femme et ses frères avant de se suicider.

Terrible drame dans la paisible commune de Gy, situé à 30 km au nord de Besançon en Haute-Saône ! Dans la soirée du mercredi 2 septembre, les gendarmes ont fait la macabre découverte sur un terrain entouré d’un mur en pierre sèche, situé entre les vignes et les bois sur les hauteurs de la commune.

Quatre corps dont celui de deux garçons âgés de 10 et 6 ans, celui du père, 42 ans, et celui de la belle-mère du patriarche, 74 ans, ont été retrouvés. Selon l’AFP, c’est le père de famille qui a commis l’irréparable dans un élan de folie sanguinaire.

La famille habitait un bungalow stationné sur la parcelle, à côté de sa maison en cours de construction. Une piscine hors-sol et une balançoire sont disposées sur le terrain. Les corps des adultes ont été retrouvés dans le bungalow et ceux des enfants dans un véhicule utilitaire stationné à l’extérieur. Les deux enfants et l'homme de 42 ans auraient été tués à l'aide d'un fusil de chasse.

Le lieu du crime à Gy, en Haute-SaôneCrédit photo : Arnaud Finistre / AFP

Une enquête ouverte pour homicide volontaire

Selon un homme croisé par l’AFP près des lieux du drame et qui s’est présenté comme son cousin, le père de famille a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants. Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant : "voilà ce que tu mérites".

La suite après cette vidéo

Selon ce même témoin, le meurtrier a ensuite fait suivre les images à ses frères. L’envoi d’une vidéo à ses proches a été confirmé à l’AFP par une source proche du dossier.

Deux gendarmesCrédit photo : iStock

Sa compagne voulait le quitter depuis qu’il lui avait été infidèle il y a plusieurs mois, a affirmé le cousin. Ils semblaient s’être réconciliés, partant ensemble en vacances en Grèce cet été, mais mercredi, selon le récit du cousin, elle avait demandé à sa mère d’aller chercher les enfants en lui disant : « je n’ai plus envie d’y retourner ».

Le magistrat a ouvert une enquête pour homicide volontaire. Dans l’attente de l’autopsie des quatre corps, l’hypothèse privilégiée, à ce stade de l’enquête, est que le père de famille, en instance de séparation, aurait donné la mort aux trois autres personnes avant de retourner l’arme contre lui.

Les recherches continuent pour faire la lumière sur cette affaire.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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